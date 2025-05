Um dos principais reforços do Palmeiras nesta temporada, o atacante Paulinho vem mostrando que deve ser, também, peça fundamental na equipe de Abel Ferreira. Prova disso foi que o camisa 10 marcou seu primeiro gol pelo clube nesta semana, em partida contra o Sporting Cristal, pela Libertadores e ultrapassou uma marca de outros grandes craques da história: Pelé e Zico.

➡️ Após primeiro gol pelo Palmeiras, Paulinho se diz pronto para assumir seu protagonismo

A dupla, juntamente com Hulk, balançou as redes no torneio continental 16 vezes, enquanto Paulinho chegou a 17 tentos, sendo um pelo Palmeiras, dois pelo Vasco e 14 com a camisa do Atlético-MG, clube que estava antes de se transferir para o time paulista.

O jogador, que recentemente se recuperou de uma cirurgia para reparar uma fratura óssea por estresse na tíbia da perna direita, vem ganhando mais minutos em campo em busca de seu melhor condicionamento físico. O camisa 10 seguiu um cronograma individualizado para chegar 100% para a disputa do Mundial de Clubes, no mês de junho, nos Estados Unidos.

– O dia a dia é muito bom para mim, apesar de ainda ter um pouco de cautela, porque minha lesão não foi uma lesão fácil, foi uma lesão bastante grave. Não é comum ter no futebol uma lesão dessa. E a gente está tentando de alguma forma buscar minha performance, me livrando da dor que ainda é visível em alguns momentos do dia a dia, treinamentos e jogos – afirmou Paulinho, após marcar pelo Verdão.

Contratação de Paulinho pelo Palmeiras

O vínculo de Paulinho com a equipe paulista é válido por cinco temporadas, até dezembro de 2029. Além dos 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 115 milhões), o negócio envolveu as transferências de Gabriel Menino e Patrick, capitão do sub-20, para o Galo. O Palmeiras manteve parte dos direitos econômicos da dupla.

