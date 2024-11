Abel descarta ‘final’ e quer Palmeiras ‘corajoso’ contra o Botafogo

Na chegada ao Allianz Parque para o jogo contra o Botafogo, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, descartou que a partida seja uma “final” do Campeonato Brasileiro. O Verdão recebe o Alvinegro carioca às 21h30 desta terça-feira, 26.

— Uma final para quem? Não, faltam mais dois jogos. Aconteça o que acontecer aqui hoje, não vai ficar definido. É um jogo tão importante como foi com o Grêmio aqui em casa quando estávamos com seis pontos atrás e, se nós perdêssemos esse jogo, estávamos fora. Importante era igual como foi na Bahia, quando sabíamos que tínhamos que ganhar o jogo — falou Abel, ao SporTV.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, diante do Bahia (Foto: Divulgação / Palmeiras)

O Palmeiras ultrapassou o Botafogo na última rodada, quando venceu o Atlético-GO, fora de casa, enquanto o time carioca empatou em casa com o Vitória. Ambos têm 70 pontos, mas o time paulista leva vantagem nos critérios de desempate - tem uma vitória a mais que os cariocas.

— Nós estamos no lugar que merecemos, estamos no lugar que tanto trabalhamos, porque esta equipa é uma equipa que trabalha muito e se dedica muito em prol daquilo que são os objetivos coletivos, de entrar em todas as competições para ganhar, reconhecendo também quando há mérito do nosso adversário, como foi na Libertadores e na Copa do Brasil. Continuamos focados no Campeonato e hoje sim é um jogo extremamente importante, que o Palmeiras quer fazer como sempre faz em casa: entrar competitivo, impor o nosso jogo e ganhar, é isso que nós queremos hoje — pediu o comandante.

Além do Botafogo, o Palmeiras terá o Cruzeiro e o Fluminense para fechar o Brasileirão. Atual bicampeão, o Palmeiras tenta o tricampeonato seguido do torneio na atual temporada.