Palmeiras vence o Ceará e confirma classificação à final da Copa do Brasil Sub-20

O Palmeiras venceu o Ceará por 2 a 0 nesta terça-feira (26), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), e confirmou a classificação à final da Copa do Brasil Sub-20. Os gols foram de Giulio, ambos na reta final do segundo tempo. No jogo de ida, o Verdão venceu por 5 a 1, com gols de Patrick, Rafael Coutinho, Agner, Luighi e Figueiredo.

O adversário do time paulista será definido nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), quando Bahia e São Paulo se enfrentam. Na primeira partida entre as equipes, o Tricolor Paulista venceu por 2 a 0.

Como foi o jogo

O Palmeiras tomou conta das ações do primeiro tempo, mesmo com uma vantagem de quatro gols no placar agregado. O Ceará, que precisava correr atrás do marcador, não conseguiu ficar com a posse da bola. Aliás, o destaque do Vozão em campo foi o goleiro Mateus Costa, que não deixou o Verdão inaugurar o marcador na primeira etapa.

O time mandante começou a segunda etapa se lançando ao ataque. Aos 15 minutos, Melk, aproveitando erro na saída de bola da equipe paulista, tentou encobrir o goleiro, mas a bola foi na trave. No rebote, Kadu chutou para fora. A falta de efetividade do Ceará fez com que o Palmeiras saísse para o jogo.

Aos 41', Giulio, de cabeça, balançou a rede para o Verdão. No lance seguinte, o camisa 25 voltou a marcar. Patrick, aliás, teve a chance de ampliar para o Palmeiras, mas desperdiçou cobrança de pênalti.

