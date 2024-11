Abel define escalação do Palmeiras para jogo contra o Botafogo

O Palmeiras está escalado para o duelo contra o Botafogo nesta terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de incômodo na coxa, Murilo treinou sem restrições durante a semana, mas segue como opção no banco de reservas.

Assim, o jovem Vitor Reis terá a companhia de Gustavo Gómez na zaga. Marcos Rocha e Caio Paulista, por sua vez, fecham o sistema defensivo.

No meio de campo, jogam Aníbal Moreno, Ríos e Raphael Veiga. Já o ataque é formado por Felipe Anderson, Rony e Estêvão, artilheiro da competição com 12 gols.

O lateral-esquerdo Piquerez e o atacante Bruno Rodrigues, ambos com problemas no joelho, seguem em tratamento com o departamento médico e desfalcam o Verdão.

Escalação do Palmeiras

Portanto, a escalação do Palmeiras para o jogo contra o Botafogo tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis, Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Rony.

Com os resultados da última rodada, o clube paulista chegou aos 70 pontos e ultrapassou o Glorioso na tabela de classificação devido aos critérios de desempate. Caso vença o rival carioca nesta noite, a equipe comandada por Abel Ferreira necessitará de uma vitória simples contra o Cruzeiro para garantir o tricampeonato.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Pendurados

Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Vitor Reis (titulares); Murilo, Joaquín Piquerez, Fabinho, Maurício e Flaco López (reservas).