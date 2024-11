O técnico Artur Jorge não surpreendeu e escalou o Botafogo com seus titulares para encarar o Palmeiras em uma "final antecipada" do Brasileirão. Líder e vice-líder se enfrentam na noite desta terça-feira (26), às 21h30, no Allianz Parque, pela 36ª rodada, portanto, vale a primeira posição da tabela.

O português conta com o retornos do atacante Luiz Henrique e do zagueiro Barboza, que cumpriram suspensão na última rodada em razão de expulsões contra o Atlético-MG. Por outro lado, Tiquinho Soares é desfalque pela expulsão no último duelo alvinegro.

O Botafogo está escalado com: John, Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Almada, Savarino e Luiz Henrique; Igor Jesus.

Paulistas e cariocas estão empatados com 70 pontos, mas o Alviverde leva vantagem no número de vitórias, portanto, é o líder do Brasileirão.