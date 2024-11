A tão esperada "final" entre Palmeiras e Botafogo acontece nesta terça-feira (26), às 21h30, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Brasileirão. Quem vencer, ficará com a liderança isolada, já que os dois times têm os mesmos 70 pontos na tabela de classificação, com vantagem alviverde pelo número de vitórias. O jornalista PVC dedicou a sua coluna no UOL para analisar a partida e apontou quem deve ser o vencedor.

Artur Jorge (Botafogo) e Abel Ferreira (Palmeiras), disputam taça do Brasileirão 2024 (Fotos: Thiago Ribeiro e Ettore Chiereguini/AGIF)

A análise de PVC sobre Palmeiras x Botafogo

"Palmeiras x Botafogo tem jeito de decisão e pode mesmo definir o campeão brasileiro, mas o empate talvez recoloque na briga o Internacional, o Flamengo ou o Fortaleza. O cardápio pode ter o Palmeiras afogando o rival em seu campo, mas Abel pode atrasar a marcação e sair com bola tocada, sem pressa. O Botafogo, neste caso, precisará ter a bola.

É provável que o Palmeiras condicione o jogo, se subir a marcação nos primeiros 20 minutos, para tentar fazer 1 x 0. Mas Abel pode ser mais precavido, obrigar o Botafogo a encontrar espaço onde não haverá e, neste caso, insistir em cruzamentos. Será um intenso jogo de estratégias, em que vencerá quem se adaptar mais às mudanças e alternâncias da partida.

PALPITE - Palmeiras"

Na reta final do Brasileirão 2023, o jogo entre os times foi um dos maiores da história da competição. O Palmeiras sofreu três gols ainda no primeiro tempo, mas conseguiu uma virada histórica no último minuto. O resultado de 4 a 3 fez o time virar a chave no torneio e superar o Botafogo.