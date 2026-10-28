O futuro de Raphael Veiga no América do México está cada vez mais incerto. Emprestado pelo Palmeiras até o fim de 2026, o meia deve deixar o clube mexicano após o encerramento do vínculo. A possibilidade foi admitida por Santiago Baños, presidente esportivo da equipe, em entrevista ao programa "Línea de 4," da Televisa.

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Segundo o dirigente, a contratação em definitivo esbarra principalmente nos custos envolvidos na negociação e no impacto financeiro do jogador na folha salarial do clube.

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— É complicado por muitos fatores. Ele foi ao Brasil para passar por uma cirurgia e retornará para a fase final do campeonato, para ficar com o grupo. A questão da compra é complexa, pois não é um jogador barato e seu impacto na folha salarial é grande — afirmou Baños.

Na sequência, o dirigente indicou que a permanência do brasileiro é improvável.

— É difícil. As chances de ele continuar são pequenas.

Raphael Veiga tem futuro indefinido

Aos 31 anos, Raphael Veiga chegou ao América-MEX como uma aposta para fortalecer o setor ofensivo da equipe. No entanto, as lesões e o desempenho abaixo das expectativas dificultaram sua trajetória no futebol mexicano.

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Atualmente, o meia se recupera de uma luxação no ombro, que exigiu cirurgia. O jogador retornou ao Brasil para realizar o procedimento e dará continuidade ao tratamento antes de voltar ao México para acompanhar a reta final da temporada com o elenco.

Com o cenário atual, a tendência é que Veiga retorne ao Palmeiras ao término do empréstimo, caso o América não exerça a opção de compra prevista no contrato.

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Valores dificultam permanência no América-MEX

Em setembro, o América havia sinalizado interesse em contratar Raphael Veiga em definitivo. O acordo de empréstimo firmado com o Palmeiras prevê uma opção de compra de US$ 6 milhões, cerca de R$ 31,42 milhões, segundo os valores divulgados na época.

Apesar do interesse inicial, o custo da operação e o salário do atleta aparecem como obstáculos para a conclusão do negócio.

Na temporada iniciada em meados de 2026, Veiga disputou 11 partidas pelo América, com um gol marcado e quatro assistências. O futuro do meia dependerá agora da evolução de sua recuperação e das decisões dos clubes sobre uma possível transferência.