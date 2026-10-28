Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

De volta ao Palmeiras? América-MEX admite dificuldade para manter Raphael Veiga: 'Não é barato'

Meia deve deixar o clube após encerramento de vínculo; contrato é válido até 2026

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
28/10/2026 12:12
Favorite o Lance! no Google
Raphael Veiga em ação pelo América do México (Foto: Reprodução Instagram)
Raphael Veiga em ação pelo América do México (Foto: Reprodução Instagram)

O futuro de Raphael Veiga no América do México está cada vez mais incerto. Emprestado pelo Palmeiras até o fim de 2026, o meia deve deixar o clube mexicano após o encerramento do vínculo. A possibilidade foi admitida por Santiago Baños, presidente esportivo da equipe, em entrevista ao programa "Línea de 4," da Televisa.

➡️Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional

Segundo o dirigente, a contratação em definitivo esbarra principalmente nos custos envolvidos na negociação e no impacto financeiro do jogador na folha salarial do clube.

continua após a publicidade

— É complicado por muitos fatores. Ele foi ao Brasil para passar por uma cirurgia e retornará para a fase final do campeonato, para ficar com o grupo. A questão da compra é complexa, pois não é um jogador barato e seu impacto na folha salarial é grande — afirmou Baños.

Na sequência, o dirigente indicou que a permanência do brasileiro é improvável.

— É difícil. As chances de ele continuar são pequenas.

Raphael Veiga tem futuro indefinido

Aos 31 anos, Raphael Veiga chegou ao América-MEX como uma aposta para fortalecer o setor ofensivo da equipe. No entanto, as lesões e o desempenho abaixo das expectativas dificultaram sua trajetória no futebol mexicano.

continua após a publicidade

Atualmente, o meia se recupera de uma luxação no ombro, que exigiu cirurgia. O jogador retornou ao Brasil para realizar o procedimento e dará continuidade ao tratamento antes de voltar ao México para acompanhar a reta final da temporada com o elenco.

Com o cenário atual, a tendência é que Veiga retorne ao Palmeiras ao término do empréstimo, caso o América não exerça a opção de compra prevista no contrato.

continua após a publicidade

Valores dificultam permanência no América-MEX

Em setembro, o América havia sinalizado interesse em contratar Raphael Veiga em definitivo. O acordo de empréstimo firmado com o Palmeiras prevê uma opção de compra de US$ 6 milhões, cerca de R$ 31,42 milhões, segundo os valores divulgados na época.

Apesar do interesse inicial, o custo da operação e o salário do atleta aparecem como obstáculos para a conclusão do negócio.

Na temporada iniciada em meados de 2026, Veiga disputou 11 partidas pelo América, com um gol marcado e quatro assistências. O futuro do meia dependerá agora da evolução de sua recuperação e das decisões dos clubes sobre uma possível transferência.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Morgan Gibbs-White em ação pela Inglaterra (Foto: Reprodução/Instagram)

Fora de Campo

Meia da Premier League tem casa assaltada e aumenta onda de crimes contra jogadores

Há 4 minutos
Luiz Henrique, jogador do Zenit, celebra com os braços cruzados.

Seleção Brasileira

Luiz Henrique revela sonho de criança e mira nova chance na Seleção Brasileira

Há 1 hora
Jornalista destacou a ação do Rubro-Negro antes do confronto contra o Estudiantes (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Rizek é sincero sobre Flamengo na Libertadores: 'Venho dizendo'

Há 2 horas
Alisson, jogador do Shakhtar Donetsk, com a camisa laranja e listras pretas, número 30, ergue as mãos em celebração.Shak

Futebol Internacional

Cria do Atlético brilha na Europa e mira duelo importante na Champions League

Há 2 horas
Atlético-MG x Boca Juniors - final da Sul-Americana

Futebol Internacional

Atlético-MG x Boca Juniors: Conmebol abre venda de ingressos para a final da Sul-Americana; veja preços

Há 2 horas
Trem descarrila em área rural: vagões tombados, equipes de resgate e bombeiros ao lado dos trilhos.

Futebol Internacional

Acidente ferroviário deixa ao menos 60 mortos na Espanha e provoca suspensão de jogos da Copa do Rei

Há 3 horas
Mais LANCE!
Fernando Seabra foi demitido após a derrota para o Grêmio (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapress)

Portal europeu dispara sobre Brasileirão após 20ª demissão

Unai Simón, da Espanha, recebeu prêmio de melhor goleiro da Copa do Mundo

Espanha conquista oito prêmios na cerimônia da Bola de Ouro de 2026

Zidane cumprimentando Mbappé após sua saída

Real Madrid emite pedido de desculpa após atitude polêmica de Mbappé

Estêvão no jogo entre Chelsea e Fulham, pela Premier League

Sem gols e assistências, Estêvão busca mostrar valor na Copa da Liga

final da Libertadores terá reencontro de Marlon Freitas e Tucu Correa

Palmeiras x Estudiantes: relembre desavença entre Marlon Freitas e Tucu Correa

Bruno Guimarães em ação durante primeiro amistoso de pré-temporada com o Arsenal

Estrangeiros reagem à atuação de Bruno Guimarães em eliminação: 'Sempre foi'

Bruno Guimarães, jogador do Arsenal, chutando a bola na Copa da Liga Inglesa.

Bruno Guimarães perde pênalti, e Arsenal cai para time da 4ª divisão

Mateusão, jogador do Flamengo (nº 19), celebra durante a partida com os braços erguidos.

Ex-Flamengo, Mateusão marca de novo e Shabab chega à quinta vitória seguida

Rumo ao Estrelato Episódio 3

Rumo ao Estrelato: assista ao 3º episódio do DOC no Lance! TV

Yamal no púlpito da Bola de Ouro após conquistar o Troféu Kopa pelo 3º ano consecutivo

Lamine Yamal se pronuncia após perder a Bola de Ouro

Copa Libertadores feminina 2026 - Cruzeiro x Olimpia

Cruzeiro x Olimpia: onde assistir, horário e escalações

Campeões do mundo pela Espanha, Cucurella e Lamine Yamal em ação no clássico entre Real Madrid e Barcelona

Barcelona x Real Madrid registra maior audiência pós-Copa do Mundo na CazéTV

Flávio Medeiros do Al Faisaly comemorando gol

Ex-Bahia, Flávio Medeiros marca golaço e garante vitória do Al Faisaly