Abel acerta em troca, e Palmeiras abre vantagem sobre o Vasco na Copa do Brasil
Alviverde venceu o jogo de ida por 1 a 0 e precisa apenas de um empate no Rio de Janeiro para garantir vaga na decisão
Abel Ferreira abriu mão da formação com três zagueiros e três volantes do Palmeiras para o confronto contra o Vasco, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A mudança tática passou pela entrada de Mauricio, que correspondeu à escolha do treinador ao marcar o único gol da vitória alviverde por 1 a 0, no Nubank Parque.
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O meia-atacante ocupou a vaga de Andreas Pereira entre os titulares e acrescentou novas características ao meio-campo alviverde, com maior presença nas infiltrações na área e participação na construção das jogadas ao lado dos atacantes Flaco López e Jhon Arias.
Dos pés de Mauricio saiu uma das 19 finalizações do Palmeiras na partida. Apenas quatro, porém, foram em direção ao gol defendido por Léo Jardim. Antes de o camisa 18 abrir o placar, Flaco López e Giay desperdiçaram oportunidades claras, problema que acompanhou a equipe ao longo dos 90 minutos.
– Em função das oportunidades, lembro do López a falhar na frente do goleiro, o Giay não acerta o gol, uma de cabeça do Arias que o Paulo Henrique tirou. Foi um jogo que dominamos e não conseguimos traduzir em mais gols – afirmou Abel Ferreira durante entrevista coletiva.
Finalizações do Palmeiras contra o Vasco
- 3 (1 no gol) - Jhon Arias
- 3 (0 no gol) - Joaquín Piquerez
- 3 (0 no gol) - Andreas Pereira
- 2 (0 no gol) - Gustavo Gómez
- 2 (0 no gol) - Flaco López
- 1 (1 no gol) - Mauricio
- 1 (1 no gol) - Erick Belé
- 1 (1 no gol) - Vitor Roque
- 1 (0 no gol) - Marlon Freitas
- 1 (0 no gol) - Agustín Giay
- 1 (0 no gol) - Murilo
Total: 19 finalizações (4 no alvo)
* Números fornecidos pelo Sofascore, parceiro do Lance!.
Palmeiras domina primeiro tempo, mas não aproveita expulsão
O Palmeiras teve amplo domínio das ações no primeiro tempo, sobretudo nos 30 minutos iniciais. Com maior presença no campo ofensivo, a equipe pressionou o Vasco e criou três oportunidades claras de gol antes de Mauricio abrir o placar.
O time carioca, acuado, encontrou dificuldades para avançar e permaneceu boa parte da etapa em seu campo defensivo. O Alviverde terminou os primeiros 45 minutos com cerca de dois terços da posse de bola e 350 passes trocados.
O segundo tempo apresentou maior equilíbrio nos aspectos citados, cenário que se manteve até a expulsão de Saldivia. O defensor recebeu o segundo cartão amarelo após perder o controle da bola e interromper a progressão de Vitor Roque com falta.
Com um jogador a mais, Abel Ferreira promoveu mudanças na equipe, adiantou as linhas e retirou Barboza para reposicionar Piquerez como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. A alteração teve como objetivo ampliar as opções de construção e dar maior criatividade à saída de bola.
O principal objetivo, no entanto, não foi alcançado: ampliar a diferença no placar da eliminatória. Mesmo com um jogador a mais, o Palmeiras voltou a desperdiçar oportunidades de gol e encerrou a partida com uma vitória por margem mínima. Com o resultado, o Alviverde precisa apenas de um empate no Rio de Janeiro para garantir presença em mais uma final em 2026. Restam 90 minutos.
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