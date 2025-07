Vila Nova x Operário: onde assistir, horário e prováveis escalações

Vila Nova e Operário se enfrentam às 19h (de Brasília) desta sexta-feira (11), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). O confronto, válido pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e terá transmissão pelo Disney+ (streaming) e ESPN. ➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

O Vila Nova retoma a confiaça da torcida após vencer duas partidas consecutivas na Série B. Antes dessa sequência, o clube havia engatado uma série de cinco derrotas no campeonato, o que fez a equipe de Luizinho Lopes cair algumas posições na tabela. O Alvirrubro busca uma vitória ao lado de seus torcedores para se aproximar do G-4.

O Operário, por sua vez, vive um momento conturbado na temporada. Nos últimos sete jogos da Série B, o clube venceu apenas um e foi derrotado cinco vezes. Há dois pontos da zona de rebaixamento, a equipe paranaense quer a vitória para se distanciar das posições a baixo na tabela.

✅ FICHA TÉCNICA

VILA NOVA X OPERÁRIO

SÉRIE B - 16ª RODADA

📆 Data e horário: sexta-feira, 11 de julho de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN.

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

🚩 Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VILA NOVA: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Ronaldo Alves e Eric Melo (Edson Lucas); Ricardinho, Netinho e Albano; Thiago Lopes, Juninho e Carlão. (Técnico: Luizinho Lopes)



OPERÁRIO: Vágner; Diogo Mateus, Gabriel Feliciano, Miranda e Cristiano; Zuluaga, Neto Paraíba e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Vinícius Mingoti e Pedro Lucas. (Técnico: Alex de Souza)