Série B: Remo e Novorizontino empatam em duelo do G-4

A Série B do Campeonato Brasileiro teve sequência nesta segunda-feira (14) com duas partidas, abrindo a 17ª rodada. O Operário e CRB ficaram no empate em 1 a 1 no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), mesmo placar do duelo entre Remo e Novorizontino, no Mangueirão, em Belém (PA).

Com os resultados, os paranaenses chegam aos 19 pontos, na 14ª colocação; o Galo é 10º, com 22 pontos. Por sua vez, o Leão Azul abre o G-4 com 26 pontos, enquanto o Tigre está logo acima, com 31 pontos.

Confira os resultados da 16ª rodada da Série B

Operário-PR 1 x 1 CRB

Operário-PR e CRB ficaram no empate por 1 a 1, nesta quinta-feira (17), em jogo de duas expulsões. O time alagoano abriu o placar logo no primeiro minuto, com gol de Thiaguinho. O Fantasma empatou com Índio, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Fábio Alemão foi levou cartão vermelho pelo Galo, enquanto Ademílson, 20 minutos depois, também levou foi para o vestiário mais cedo, após revisão do VAR.

Operário-PR e CRB se enfrentam pela 17ª rodada da Série B (Foto: Joao Vitor Rezende Borba/AGIF)

Remo 1 x 1 Novorizontino

Remo e Novorizontino também empataram com um gol para cada lado, em duelo da parte de cima da tabela da Série B. Matheus Davó colocou os mandantes à frente aos 10 minutos, mas Robson deixou tudo igual nos acréscimos da etapa inicial.

