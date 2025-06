Um episódio inusitado e triste para o futebol baiano marcou a oitava rodada da segunda divisão do campeonato estadual. Lanterna da competição, o Teixeira de Freitas desistiu a partida contra o Leônico, marcada para este domingo, atitude que foi considerada como abandono pela Federação Bahiana de Futebol a duas rodada do fim da primeira fase. Além de perder o único ponto conquistado, a equipe promoveu uma alteração na tabela e foi suspensa de competições oficiais por dois anos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A FBF suspendeu o Teixeira de Freitas por dois anos de quaisquer competições oficiais da federação. A entidade também pretende determinar a desfiliação da equipe da Federação Bahiana de Futebol devido à reincidência dessa prática de desistência, já que o clube usou esse mesmo recurso na Série B do Baianão em 2020.

Outros episódios lamentáveis marcaram a campanha do Teixeira de Freitas na Série B do Baianão, como a ausência de médico (a) em todas as rodadas da competição e falta de pagamento das despesas relacionadas à arbitragem nas rodadas 2 e 7. Tudo isso registrado em súmula.

continua após a publicidade

O Lance! não conseguiu entrar em contato com a diretoria do Teixeira de Freitas. O clube não tem assessoria.

Troféu do Campeonato Baiano (Foto: Felipe Oliveira)

Leia abaixo um trecho da resolução da FBF ou clique aqui para ter acesso ao documento completo.

Art. 4º. Com base no art. 109 do RGC CBF/2025, suspender a Associação Atlética

TEIXEIRA DE FREITAS de todas e quaisquer competições promovidas pela

FEDERAÇÃO BAHIANA DE FUTEBOL pelo prazo de 02 (dois) anos, a partir da

publicação desta RDI, de maneira que fica excluída e não mais disputará neste ano o

Campeonato Baiano Sub 20, sendo considerada perdedora por WO nas partidas

subsequentes desta competição e tornados sem efeito os pontos até então conquistados.

Os adversários, equipe de arbitragem, quadro móvel e outros envolvidos nos referidos

jogos ficam automaticamente dispensados do comparecimento no local em que seriam

realizados.



Art. 5º. Sem prejuízo da suspensão indicada no parágrafo anterior, determinar, com base

nos arts. 24, 107, XV e §§ 3º e 4º do Estatuto da FEDERAÇÃO BAHIANA DE

FUTEBOL, a abertura de Processo Administrativo para desfiliação da Associação

Atlética TEIXEIRA DE FREITAS, considerando a reincidência neste tipo de prática, já

que fez uso da mesma no Campeonato Baiano da Série B de 2020.

continua após a publicidade

Consequências da desistência do Teixeira de Freitas na Série B do Baiano

Essa partida contra o Leônico era válida pela oitava e penúltima rodada da Série B do Baiano, mas o Teixeira de Freitas, além do jogo final contra o Galícia, ainda tinha uma partida atrasada da quarta rodada diante do Ypiranga. Como a FBF considerou que o time abandonou a competição e o excluirá do torneio, o Galícia e o Ypiranga foram declados vencedores por W.O, ou seja, por um placar de 3 a 0.

Na prática, esse resultado não muda nada para o Teixeira de Freitas, mas foi de extrema impotância para Galícia e Ypiranga, que ganharam fôlego na corrida por classificação. O principal prejudicado foi o Vitória da Conquista, que ficou na quinta posição, com chances reais de classificação, depois de vencer o Galícia no último sábado por 2 a 1, mas viu o adversário se distanciar com a vitória por W.O antecipada e acabar com as possibilidades do Bode.

Treino do Vitória da Conquista em preparação para a Série B do Baianão (Foto: redes sociais)

Classificação da Série B do Campeonato Baiano:

1º) Itabuna - 19 pontos;

2º) Bahia de Feira - 17 pontos;

3º) Fluminense de Feira - 17 pontos;

4º) Galícia - 15 pontos (beneficiado com o W.O);

5º) Ypiranga - 13 pontos (beneficiado com o W.O);

6º) Vitória da Conquista - 11 pontos;

7º) Leônico - 7 pontos (beneficiado com o W.O);

8º) Grapiúna - 1 ponto;

9º) Teixeira de Freitas - 1 ponto.

Vale lembrar que apenas os quatro primeiros se classificam para a semifinal, e os dois times que passarem para a decisão garantem o acesso para a elite do futebol baiano.

Leia na íntegra a nota publicada pelo Vitória da Conquista

Informamos que, em virtude da desistência da equipe da Associação Teixeira de Freitas do Campeonato Baiano Série-B 2025, a partida que seria disputada contra o Galícia, válida pela última rodada da fase de classificação, foi declarada como vitória por W.O. para o adversário.

Com isso, mesmo com uma possível vitória conquistada pela nossa equipe na última rodada, infelizmente, não teremos mais chances matemáticas de avançar para a próxima fase da competição.

Lamentamos profundamente essa situação, que foge do nosso controle, buscamos orientação jurídica mas infelizmente não há o que ser feito. Queremos deixar aqui nossa gratidão a todos que estiveram conosco nessa caminhada.

Agradecemos de coração aos nossos torcedores, que mesmo em uma fase delicada, não deixaram de nos apoiar. Aos nossos patrocinadores e apoiadores, que seguem acreditando no nosso projeto. Aos jogadores, que foram guerreiros em campo, se doaram ao máximo em busca dos nossos objetivos. E, acima de tudo, agradecemos a Deus, que tem nos sustentado e guiado à frente desse trabalho.

Cremos que nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Seguiremos firmes, trabalhando com responsabilidade, fé e dedicação para, em breve, retornarmos à elite do futebol baiano.

Gratidão a todos. Seguimos em frente.