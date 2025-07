De virada, Chapecoense vence Operário-PR e cola no G-4 da Série B

A Chapecoense venceu o Operário-PR por 2 a 1, de virada, nesta segunda-feira (7), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vinícius Mingotti abriu o placar para os mandantes, mas Giovanni Augusto e Walter Clar viraram o jogo para os visitantes. Com o resultado, o Fantasma segue com 17 pontos, na 14ª colocação, enquanto a Chape assume a sétima posição com 22 pontos, dois a menos que o quarto colocado Avaí.

Operário x Chapecoense: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi movimentado e teve domínio do Operário-PR. A equipe criou as principais chances e saiu na frente aos 25 minutos, com Mingotti aproveitando rebote do goleiro Rafael Santos após finalização de Pedro Lucas. Pouco depois, aos 30, Boschilia arriscou de longe e mandou por cima do gol, com perigo. Aos 35, Mingotti voltou a assustar ao acertar a trave.

Mesmo com a inferioridade nas ações ofensivas, a Chapecoense tentou reagir. A melhor oportunidade veio logo no início da partida, em cabeceio de Marcinho que passou rente à trave. Apesar da dificuldade em finalizar com precisão, o time catarinense seguiu tentando o empate até o fim da etapa inicial.

O segundo tempo começou mais equilibrado, e a Chapecoense conseguiu o empate aos 21 minutos. Após recuperação de bola de Bruno Leonardo, Maílton lançou Ítalo, que entrou na área e rolou para Giovanni Augusto finalizar livre e empatar o jogo. A virada quase veio aos 27', quando Giovanni Augusto escapou da marcação e, sem ângulo para finalizar, tocou para Rafael Carvalheira, que finalizou na trave.

O Operário tentou responder aos 32 minutos em lance polêmico. O Rafael Santos saiu mal e atingiu adversário na área, e o time paranaense pediu pênalti. Após revisão no VAR e oito minutos de espera, o árbitro Bruno Pereira Vasconcelos apontou impedimento na jogada.

A virada da Chape veio aos 53 minutos. Walter Clar tabelou com Giovanni Augusto na entrada da área, pelo lado esquerdo, recebeu de volta no meio da área e finalizou de perna trocada para fazer o segundo da equipe catarinense. Aos 55', Ítalo quase marcou o terceiro. Ele avançou no ataque, superou dois marcadores e ficou de frente para o gol, mas parou em grande defesa de Elias Curzel. Ao fim, vitória dos catarinenses por 2 a 1.

O que vem por aí?

O Operário volta a campo na próxima sexta-feira (11) e visita o Vila Nova, às 19h (de Brasília), pela 16ª rodada da Série B. Já a Chapecoense recebe o Remo na Arena Condá no domingo (13), às 18h30, também pela Segundona.

