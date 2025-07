Vice-lanterna da Série B troca de técnico após derrota em casa

A derrota do Amazonas por 1 a 0 para o Athletico no sábado (5), em casa, resultou em uma mudança no comando técnico. Guilhermes Alves foi demitido para a chegada de Márcio Zanardi.

A Onça Pintada é a vice-lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos em 15 jogos.

Guilherme Alves, 51 anos, foi desligado do Amazonas na madrugada de domingo (6), três horas depois do revés para o Furacão, o primeiro dele diante da torcida. O clube anunciou a demissão do técnico e do auxiliar Xande Almeida nas redes sociais.

O treinador substituiu Eduardo Barros e esteve à frente da Onça Pintada em 11 partidas da Série B, com três vitórias, quatro empates e quatro derrotas - aproveitamento de 39,3%.

Antes de acertar com o Amazonas, Guilherme Alves comandou o Velo Clube e o manteve na elite do Campeonato Paulista deste ano, além de classificá-lo para a Série D de 2026. O técnico tem passagens por Ipatinga, Marília, Novorizontino, Vila Nova, Linense, Portuguesa, Paysandu e Água Santa.

Como jogador, o ex-atacante ficou conhecido por atuar no Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, São Paulo e Vasco.

Guilherme Alves não resistiu à primeira derrota do Amazonas em casa, sob seu comando na Série B. Foto: João Normando/AMFC

Márcio Zanardi chega ao Amazonas para a Série B

Já nesta segunda-feira (7), o Amazonas acertou com o técnico Márcio Zanardi. Ele é esperado na cidade no período da noite para assinar contrato até o final da Série B, junto com os auxiliares Bebeto Sauthier e Caco Espinoza, além de Ricardo Borin, preparador mental esportivo. O próximo compromisso da Onça Pintada é na terça-feira (15), diante do Cuiabá, fora de casa.

Zanardi chegou a trabalhar na competição deste ano, mas foi demitido pelo Botafogo-SP na oitava rodada, em 18 de maio. Ele estava na Pantera desde setembro de 2024 e obteve sete vitórias, oito empates e 15 derrotas em 30 jogos, com 32,2% de aproveitamento. Na Série B, o time era o antepenúltimo colocado.

O treinador de 46 anos acumula passagens pelas categorias de base do Osasco Audax, Corinthians, Portuguesa, Guarani e Santos - no profissional, trabalhou no Goiás e São Bernardo.