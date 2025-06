Volta Redonda x Operário-PR: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Volta Redonda e Operário-PR se enfrentam neste domingo (29), em jogo da 14ª rodada da Série B. A bola rola às 16h (de Brasília), no Raulino de Oliveira. A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

Na tabela, as equipes estão separadas por seis pontos. O Voltaço é o penúltimo colocado, com 11 pontos, a dois de sair da ZR, e o Fantasma está na 13ª colocação, com 17 pontos, a quatro pontos do G-4 e quatro pontos acima da zona da degola.

Volta Redonda x Operário-PR VOL OPE 14ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Domingo, 29 de junho de 2025, às 16h (de Brasília) Local Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) Árbitro Afro Rocha de Carvalho Filho (PB) Assistentes Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Daniella Coutinho Pinto (BA) Var Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Volta Redonda vem de derrota por 2 a 0 para o Atlético-GO, fora de casa, e não vence na Série B há três jogos, com dois revezes e um empate. A última vitória foi por 1 a 0 contra o América-MG, em casa, pela 10ª rodada.

continua após a publicidade

O técnico Rogério Corrêa tem as baixas do zagueiro Gabriel Pinheiro e do meia PK, suspensos. Além da dupla, o departamento médico segue cheio, com nove atletas, e o treinador deve improvisar novamente na zaga com a entrada de um volante.

O Operário-PR venceu o vice-colocado Novorizontino por 2 a 0, em casa, na estreia do técnico Alex. O Fantasma encerrou uma sequência negativa de quatro jogos, com três derrotas e um empate na Série B - se contar a Copa do Brasil, com uma igualdade, eram cinco partidas.

continua após a publicidade

Para o jogo, Alex deve manter o time da última rodada, já que o goleiro Elias Curzel, o volante Fransérgio e o atacante Daniel Amorim seguem lesionados.

➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

Confira as informações do jogo entre Volta Redonda e Operário-PR pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA X OPERÁRIO-PR

14ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Domingo (29), às 18h (horário de Brasília)

📍 Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Corrêa)

Jean Drosny; Henrique Silva (André Luiz), Bruno Barra e Gabriel Bahia; Wellington Silva, Pierre, Robinho, Raí e Sánchez; MV e Ítalo Carvalho.

OPERÁRIO-PR (Técnico: Alex)

Vágner; Diogo Matheus, Joseph, Miranda e Cristiano; Zuluaga, Neto Paraíba, Boschilia e Pedro Lucas; Rodrigo Rodrigues e Vinícius Mingotti.