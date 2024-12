West Ham recebe o Wolves, nesta segunda-feira (9), em duelo válido pela 15ª rodada da Premier League. A bola rola a partir das 17h (de Brasília) e as equipes entram em campo no Estádio Olímpico de Londres. O confronto será transmitido exclusivamente pela ESPN 4, na TV fechada, ou através do streaming Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Na tabela, o West Ham está na 14ª posição e continua na luta para se manter afastado na zona de rebaixamento, com 15 pontos depois de 14 rodadas. Já na zona, o Wolverhampton Wanderers somou apenas nove pontos e está na vice-lanterna da competição

➡️ Luís Castro abre jogo sobre interesse de clubes brasileiros e define futuro

✅ FICHA TÉCNICA

WEST HAM X WOLVES

15ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: segunda-feira, 9 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico de Londres, em Londres (ING)

📺 Onde assistir: ESPN 4 e Disney+ Premium

🟨 Árbitro: John Brooks

🚩 Assistentes: Simon Bennett e Dan Robathan

🖥️ VAR: Andy Madley

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

WEST HAM (Técnico: Julen Lopetegui)

Fabianski; Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman e Emerson; Álvarez e Soucek; Bowen, Lucas Paquetá (Soler) e Summerville; Antonio (Ings).

WOLVES (Técnico: Gary O'Neil)

José Sá; Doherty, Santiago Bueno, Dawson e Ait-Nouri; André, Lemina e João Gomes (Doyle); Matheus Cunha, Larsen e Gonçalo Guedes (Hwang Hee-Chan).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional