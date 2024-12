Rodrygo vira desfalque em jogo entre Real Madrid e Girona

Rodrygo se tornou mais um dos problemas do Real Madrid na atual temporada. O clube espanhol não poderá contar com o atacante na partida contra o Girona, neste sábado (7), pela 16ª rodada da La Liga, por conta de um desconforto na coxa esquerda. Ainda não se sabe a gravidade da lesão do brasileiro, e os Merengues aguardam a realização de exames para se ter um diagnóstico mais preciso.

O atacante já havia perdido uma partida pelo Campeonato Espanhol, contra o Leganés, e outra pela Champions League, contra o Liverpool, no final de novembro, devido ao problema na perna.

Rodrygo vive sua terceira lesão muscular praticamente seguida no Real Madrid. Com as lesões anteriores, o atleta havia sido cortado da lista do técnico Dorival Júnior para as partidas diante da Venezuela e Uruguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

No último compromisso, o Real Madrid foi derrotado por 2 a 1 para o Athletic Bilbao, em partida adiantada da 19ª rodada da competição. Porém, a equipe segue na cola do líder Barcelona. Com o resultado, os bascos totalizam 29 pontos e ocupam a quarta colocação, enquanto os merengues seguem com 33 pontos, na vice-liderança.

Real Madrid vive problemas com lesões na temporada

Além da nova lesão de Rodrygo, o Real Madrid conta com outros seis atletas no Departamento Médico, O aumento do número de machucados desde a temporada passada, segundo Florentino Pérez, está diretamente ligado ao calendário do futebol europeu. São sete lesões no ligamento cruzado em um ano.

Vini Jr está fora de ação desde o dia 25 de novembro, mas deve retornar antes da decisão da Copa Intercontinental; Carvajal e Militão estão fora da temporada, enquanto Alaba, Tchouaméni e Vázquez tem retorno esperado ainda em 2024/25.

