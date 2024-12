Vitor Roque é decisivo, e Betis empata com Barcelona em La Liga

Com pênalti sofrido por Vitor Roque e gol nos acréscimos, o Real Betis arrancou o empate do Barcelona, neste sábado (7), em jogo válido pela 16ª rodada da La Liga. As equipes se enfrentaram no Estádio Benito Villamarín, em Sevilla (ESP). Os gols da partida foram marcados por Lewandowski e Ferrán Torres, para os Culés, Lo Celso e Assane Diao, aos mandantes.

Com o resultado, os Catalães permaneceram na liderança do Campeonato Espanhol, com 38 pontos. Do outro lado, o Betis manteve a 11ª posição, com 21 pontos.

Como foi o jogo?

Mesmo fora de casa, era de se esperar a superioridade do Barcelona no controle das ações da partida. Porém, as chances de gol começaram a aparecer tarde no jogo em 45 minutos de poucas emoções: faltando pouco mais de cinco minutos para o intervalo, os Culés combinaram uma longa troca de passes para Lewandowski abrir o placar do jogo. Koundé recebeu na direita e rolou no meio da área para o artilheiro polonês colocar a bola no fundo do barbante.

Na segunda etapa, o Betis mudou a sua estratégia e começou a ser mais eficiente nos contra-ataques. Na melhor chance dos mandantes, Vitor Roque dispara pela esquerda, invade a área e vai ao chão após contato com De Jong, que tirou a chuteira do atacante no lance. Os jogadores verdiblancos pediram pênalti, mas o árbitro não marcou no campo.

Depois de revisão no VAR, o juiz mudou a decisão e assinalou pênalti em cima de Vitor Roque. Aos 15 minutos do segundo tempo, Lo Celso igualou tudo para o Betis. O Barcelona continuou com a posse de bola e martelando o adversário.

Yamal brilhou mais uma vez, passou para Ferrán Torres finalizar à rede e abrir a vantagem mais uma vez para o clube catalão. A arbitragem marcou o impedimento de início, mas o jogador estava em posição legal e o gol do atacante foi validado. O Barcelona vinha ganhando o jogo, até Assane Diao vir do banco e ser o herói do Betis na noite. Em cruzamento de Lo Celso, o camisa 38 desviou no canto direito de Iñaki Peña para empatar com os visitantes.

Lamine Yamal, em ação durante partida entre Real Betis e Barcelona, pela 16ª rodada em La Liga (Foto: CRISTINA QUICLER / AFP)

O que vem por aí?

Agora, o Barcelona viaja para enfrentar o Borussia Dortmund no Signal Iduna Park, na próxima quarta-feira (11), pela sexta rodada da Fase de Liga da Champions League. No lado do Real Betis, a equipe encara o Petrocub S-G, da Moldávia, na quinta (12), pela quinta rodada da Conference League.

✅ FICHA TÉCNICA

REAL BETIS 2 X 2 BARCELONA

16ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: sábado, 7 de dezembro de 2024, às 12h15 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Benito Villamarín, em Sevilha (ESP)

🥅 Gols: Lewandowski, aos 39'/1°T (0-1); Lo Celso, aos 22'/2°T (1-1); Ferrán Torres, aos 37'/2°T (1-2); Assane Diao, aos 48'/2°T (2-2)

🟨 Cartões amarelos: Mateo Flores (BET); Sergi Altimira (BET); Frenkie De Jong (BAR); Héctor Fort (BAR)

🟥 Cartões vermelhos: Hansi Flick (técnico)

⚽ ESCALAÇÕES

REAL BETIS (Técnico: Manuel Pellegrini)

Fran Vieites; Sabaly, Bartra, Diego Llorente e Perraud; Mateo Flores e Altimira; Ezequiel Ávila, Lo Celso e Abdé; Vitor Roque.



BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez e Balde; Pedri, Casadó e Dani Olmo; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alejandro Muñíz Ruiz-ESP