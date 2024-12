Everton e Nottingham Forest se enfrentam neste domingo (29), às 12h (de Brasília), no Goodison Park, em Merseyside (ING), em jogo válido pela 19ª rodada da Premier League. Os donos da casa estão apenas três pontos acima do Leicester, primeiro time da zona do rebaixamento, e querem vencer para fugir da degola, enquanto os visitantes, em quarto lugar, vivem momento iluminado e querem confirmar o bom primeiro turno na parte alta da tabela. O jogo terá transmissão do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Everton x Nottingham Forest

19ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: domingo, 29 de dezembro de 2024, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Goodison Park, em Merseyside (ING)

📺 Onde assistir: Disney+ Premium (streaming)

🕴️ Arbitragem: Tony Harrington (árbitro); Mat Wilkes e Marc Perry (auxiliares); Geoff Eltringham (quarto árbitro); John Brooks e Dan Cook (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

EVERTON (Técnico: Sean Dyche)

Jordan Pickford; Ashley Young, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitalii Mykolenko; Gana Gueye e Orel Mangala; Jack Harrison, Abdoulaye Doucoure e Dwight McNeil; Dominic Calvert-Lewin



❌ Desfalques: James Garner e Tim Iroegbunam (lesionados)

❓ Dúvida: Iliman Ndiaye (lesionado)



NOTTINGHAM FOREST (Técnico: Nuno Espírito Santo)

Matz Sels; Ola Aina, Nikola Milenkovic, Murillo, Neco Williams; Nicolás Dominguez e Elliot Anderson; Anthony Elanga, Morgan Gibbs-White e Jota Silva; Chris Wood



❌ Desfalques: Ryan Yates (suspenso); Ibrahim Sangaré e Danilo (lesionados)