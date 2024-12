Tottenham e Wolverhampton se enfrentam neste domingo (29), às 12h (de Brasília), no New Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING), em jogo válido pela 19ª rodada da Premier League. Os donos da casa buscam recuperação na tabela e estão em 12º, a seis pontos da zona de vagas europeias; por outro lado, os Wolves ocupam a 17ª colocação, uma acima do rebaixamento, e precisam do triunfo para fugir da degola. O jogo terá transmissão do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Tottenham x Wolverhampton

19ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: domingo, 29 de dezembro de 2024, às 12h (de Brasília)

📍 Local: New Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING)

📺 Onde assistir: Disney+ Premium (streaming)

🕴️ Arbitragem: Chris Kavanagh (árbitro); Richard West e Tim Wood (auxiliares); Tim Robinson (quarto árbitro); Jarred Gillett e Nick Hopton (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

TOTTENHAM (Técnico: Ange Postecoglou)

Fraser Forster; Pedro Porro, Archie Gray, Alfie Dorrington e Destiny Udogie; Lucas Bergvall e Yves Bissouma; Dejan Kulusevski, James Maddison e Heung-min Son; Dominic Solanke



❌ Desfalques: Djed Spence (suspenso); Radu Dragusin, Ben Davies, Mikey Moore, Guglielmo Vicario, Micky van de Ven, Cristian Romero, Wilson Odobert e Richarlison (lesionados)



WOLVERHAMPTON (Técnico: Vítor Pereira)

José Sá; Matt Doherty, Santiago Bueno e Toti Gomes; Nélson Semedo, André, João Gomes e Rayan Aït-Nouri; Gonçalo Guedes e Matheus Cunha; Jorgen Strand Larsen



❌ Desfalques: Pablo Sarabia, Sasa Kalajdzic, Boubacar Traoré, Enso González e Yerson Mosquera (lesionados)

❓ Dúvida: Mario Lemina (lesionado)