Athletico x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Athletico e Coritiba se enfrentam neste sábado (28), em jogo da 14ª rodada da Série B. A bola rola às 18h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming).

O clássico Atletiba volta a acontecer na Segundona após 30 anos. Em confronto direto pelo G-4, o Athletico ocupa a sexta posição, com 20 pontos, um ponto atrás do CRB, que abre o grupo do acesso, enquanto o Coxa é o terceiro colocado, com 24.

Athletico x Coritiba CAP CFC 14ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Sábado, 28 de junho de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local Arena da Baixada, em Curitiba (PR) Árbitro Raphael Claus (SP) Assistentes Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP) Var Marcio Henrique de Gois (SP) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Athletico venceu o Avaí por 2 a 1, fora de casa, e embalou o segundo triunfo consecutivo na competição. Antes, tinha vencido o Remo por 2 a 1 e perdido por 1 a 0 para o Atlético-GO ambos em casa.

Para o jogo, Odair Hellmann estuda qual é o sistema tático ideal. Na rodada passada, ele surpreendeu ao utilizar três zagueiros e cogita manter a formação: o zagueiro Belezi foi a novidade para a saída do volante Falcão. Quem também tenta uma vaga na equipe é o meia-atacante Patrick, em disputa com João Cruz.

O Coritiba vem de empate de vitória por 2 a 0 contra o Cuiabá, em casa, e não perde na Série B há seis jogos, com quatro vitórias e dois empates. A última derrota foi por 2 a 0 para o Goiás, em Goiânia, na sétima rodada.

O técnico Mozart tem apenas uma dúvida na escalação e é no ataque. Gustavo Coutinho, com dois gols em 13 duelos na competição, não marca há sete confrontos e e tenta retomar a titularidade. Já Dellatorre, que começou as últimas duas partidas, não marcou na Série B em sete jogos e vive um jejum de gol desde 15 de fevereiro.

Athletico x Coritiba tem melhor ataque contra melhor defesa

O quinto Atletiba da história da Série B vai opor o ataque mais positivo contra a zaga menos vazada.

O Athletico marcou 18 gols em 13 jogos e está acima de Novorizontino e Avaí, com 17. A única partida em que a equipe atleticana não marcou foi na derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, em casa.

Por outro lado, o Furacão tem a segunda defesa mais vazada, também com 18 gols sofridos em 13 partidas. O Athletic, com 21 gols, tem a pior zaga do Brasileirão até aqui. A defesa rubro-negra passou em branco somente duas vezes: 2 a 0 contra o CRB e 1 a 0 diante do Athletic, ambos em casa.

Já o Coritiba mostra segurança defensiva e sofreu apenas seis gols nas 13 rodadas - o mais próximo é o Novorizontino, com nove gols sofridos. Nos últimos seis jogos, a equipe alviverde só levou um gol - esse período marcou a volta do goleiro Pedro Morisco e o início da invencibilidade.

Outro motivo para ter tranquilidade é de que o Coxa soma oito jogos sem tomar gol, mais da metade dos confrontos. As três partidas mais recentes, por exemplo, passaram em branco na zaga.

Já o ataque não rende o mesmo e é o sexto pior da competição, com 12 gols em 13 duelos, média menor de um gol por jogo. Ao todo, o Coritiba não balançou as redes em cinco oportunidades, sendo quatro como visitante: Novorizontino (0x0, casa), Remo (1x0, fora), Goiás (1x0, fora), Botafogo-SP (0x0, fora) e Atlético-GO (0x0, fora).

Confira as informações do jogo entre Athletico e Coritiba pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO X CORITIBA

14ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado (28), às 18h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Mycael; Belezi (Falcão), Habraão e Léo; Kauã Moraes, Felipinho, João Cruz, Giuliano (Patrick) e Esquivel; Luiz Fernando e Alan Kardec.

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Filipe Machado, Sebá Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre (Gustavo Coutinho).