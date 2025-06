Nova Seleção masculina entrega bom jogo contra o Irã na VNL

A estreia da Seleção do Brasil na Liga das Nações de Vôlei (VNL) nesta quarta-feira (11) não foi um início qualquer de uma equipe em um campeonato. A Seleção brasileira foi renovada para esta edição da VNL. Com todo o nervosismo da estreia em casa, a equipe soube lidar com o jogo contra o Irã, que nem chegou a ciscar a liderança do partida.

continua após a publicidade

➡️ Seleção Brasileira vence Irã de lavada em estreia na VNL masculina

Já era sabido que o Irã não seria um grande problema para o Brasil na Liga das Nações, mas diante da estreia de uma nova Seleção, a equipe precisou se equilibrar e se ajudar, dominando o nervosismo. O oposto Darlan explica que houve, de fato, um nervosismo no início da partida. A Seleção precisou 'quebrar o gelo' para dominar:

- O desempenho foi muito bom. Era a nossa estreia no Maracanãzinho. A nossa equipe é muito nova e, pelo menos no primeiro set, teve esse nervosismo no começo, mas soubemos administrar.

continua após a publicidade

Darlan em jogo contra o Irã na VNL (Foto: VNL)

➡️ Torcida ‘seca’ os EUA em partida contra a Ucrânia na VNL masculina

O oposto é um dos mais experientes da Seleção após a renovação feita pelo técnico Bernardinho e foi o destaque da partida do dia, marcando 16 pontos no jogo. Para ele, o que facilita o bom desempenho dos novos garotos é a bagagem que eles ganharam atuando na Superliga de vôlei.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Somos uma equipe nova, mas a maioria ali está jogando na Superliga, como titular. Essa parte facilita de ter todos jogando - afirmou Darlan na zona mista.

continua após a publicidade

Com o início 'de pé direito' a Seleção agora vai com mais calma para os outros jogos. O Brasil enfrenta Cuba na quinta-feira, a partir das 17h30 (de Brasília).