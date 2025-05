Vitória x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo ECV VAS 8ª rodada Brasileirão Data e Hora domingo, 10 de maio, às 18h30 (de Brasília) Local Barradão, em Salvador (BA) Árbitro Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes Bruno Raphael Pires (GO) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP) Var Daniel Nobre Bins (RS) Onde assistir

Vitória e Vasco se enfrentam a partir das 18h30 (de Brasília) deste sábado (10), em partida válida pela 8ª rodada do Brasileirão. O jogo, no Barradão, em Salvador (BA), terá transmissão exclusiva pelo Premiere.

continua após a publicidade

➡️ Confira Vitória x Vasco ao vivo no Premiere

O Vitória não vive uma grande fase na temporada e está há cinco jogos sem vencer, sendo que perdeu duas destas partidas. Além disso, o Leão está na zona de rebaixamento no Brasileirão e ocupa a 3ª colocação no Grupo B da Sul-Americana, que sequer dá direito a participar dos playoffs de oitavas de final.

O Vasco, por sua vez, também não está no melhor momento no ano. Inclusive, volta a campo após sofrer uma goleada no meio de semana diante do Puerto Cabello, por 4 a 1. Há sete jogos sem saber o que é uma vitória, o Cruz-Maltino fará o último jogo com Felipe Loureiro como interino. Fernando Diniz tem o acerto encaminhado com o clube e assume o comando já contra o Lanús.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Vitória e Vasco vão se encarar no Barradão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Vitória e Vasco pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X VASCO

8ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 10 de maio, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP);

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Lucas Halter, Edu, Jamerson; Baralhas, Ronald, Matheuzinho; Erick (Osvaldo), Gustavo Mosquito, Janderson.

continua após a publicidade

VASCO (Técnico: Felipe Loureiro)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.