Vasco e São Paulo jogam quartas do NBB: veja onde assistir e horário

Jogo 1/5 VAS MIN Quartas de final Novo Basquete Brasil Data e Hora Sexta-feira, 9 de maio, às 20h (de Brasília) Local São Januário, no Rio de Janeiro Árbitro Onde assistir SporTV (TV fechada) e Basquetpass TV (streaming pago)

Vasco, Minas, São Paulo e Bauru abrem a primeira rodada de jogos das quartas de final do Novo Basquete Brasil (NBB). Os times disputam em melhor de cinco, ou seja, quem vencer três partidas avança de fase. O primeiro jogo será Vasco x Minas, nesta sexta-feira (9), às 20h (de Brasília). A segunda partida será São Paulo x Bauru, também na sexta-feira, às 20h30.

O local dos confrontos das quartas de final do NBB é definido conforme a campanha do time durante a primeira fase do torneio: a equipe melhor colocada faz o primeiro jogo fora de casa e duas partidas como mandante. Se não houver uma decisão, o quarto jogo será na casa do pior colocado, já o último terá o melhor colocado como mandante.

Confira informações sobre Vasco x Minas nas quartas de final do NBB

FICHA TÉCNICA - VAS x MIN

📅 Data: sexta-feira, 9 de maio;

⌚ Horário: 20h00 (de Brasília)

🏟️ Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Basquetpass TV (streaming pago)

Minas e Vasco em jogo da temporada regular do NBB (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

Estatísticas do último Vasco e Minas no NBB 2024/25

Jogos: 2

Vitórias: 1 x 1

Maior vantagem: 9 x 27

Pontos: 140 x 150

2 pontos: 32/66 (48%) x 36/63 (58%)

3 pontos: 14/56 (23%) x 17/64 (26%)

Cestas: 46/122 (38%) x 53/127 (42%)

Lances livres: 34/47 (73%) x 27/36 (75%)

Rebotes: 86 x 72

Roubos: 10 x 12

Faltas: 43 x 50

Confira informações sobre São Paulo x Bauru nas quartas de final

FICHA TÉCNICA - SAO x BAU

📅 Data: sexta-feira, 9 de maio;

⌚ Horário: 20h30 (de Brasília)

🏟️ Local: MorumBis, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: YouTube do NBB (Streaming gratuito) e Basquetpass TV (streaming pago)

continua após a publicidade

Bauru e São Paulo em jogo da temporada regular do NBB (Foto: Nilton Fukuda/Saopaulofc.net)

Estatísticas do último São Paulo e Bauru no NBB 2024/25

Jogos: 2

Vitórias: 1 x 1

Maior vantagem: 24 x 15

Pontos: 143 x 151

2 pontos: 30/59 (51%) x 31/65 (48%)

3 pontos: 21/69 (30%) x 15/47 (31%)

Cestas: 51/128 (40%) x 46/112 (41%)

Lances livres: 21/36 (59%) x 44/58 (75%)

Rebotes: 74 x 73

Roubos: 13 x 17

Faltas: 50 x 38