Vasco chega a acordo e encaminha anúncio de Fernando Diniz como técnico

Fernando Diniz está prestes a ser anunciado como novo técnico do Vasco. Um dia após ser goleado pelo Puerto Cabello na Venezuela, o clube finalizou as tratativas para a contratação do ex-técnico de Cruzeiro, Fluminense e Seleção Brasileira. O treinador deve assumir o comando do time no início da próxima semana.

➡️Erros defensivos graves marcaram a temporada do Vasco nas principais competições

A contratação de Fernando Diniz já era dada como certa pelo Vasco desde a semana passada. A negociação, porém, se arrastou por cerca de dez dias até que as duas partes chegassem a um consenso contratual. Havia discordâncias sobretudo na parte salarial, que foram finalmente resolvidas nesta quinta-feira (8). Os dois lados cederam.

Desde que o nome do técnico surgiu como possível substituto de Fábio Carille, Fernando Diniz se mostrou receptivo ao acerto. O treinador tem boa relação com o presidente Pedrinho. Diniz também carrega um “sentimento de dívida” com o clube; na primeira passagem, em 2021, ele não conseguiu o acesso com o Vasco.

Contratação se tornou urgente após goleada na Venezuela

A definição de um novo técnico era prioridade no time, e se tornou ainda mais urgente após o fiasco protagonizado nessa quarta-feira (7) na Venezuela. A goleada por 4 a 1 para o Puerto Cabello foi a pior da história de um clube brasileiro diante de times daquele país.

Não bastasse isso, Fernando Diniz precisará pôr fim a um período incômodo no Vasco. O time amarga a maior sequência sem vitórias este ano: a última foi contra o Sport, em São Januário, na 3ª rodada do Brasileirão. Desde então, são sete jogos sem vencer, por diferentes competições.

Fernando Diniz estava livre no mercado desde o fim de janeiro, quando foi demitido pelo Cruzeiro. A passagem pelo clube mineiro foi ruim, e ele ficou apenas quatro meses no cargo.

O Vasco volta a campo neste sábado (10), quando encara o Vitória a partir das 18h30 (de Brasília), no Barradão. Para a partida em Salvador, o time seguirá sob o comando de Felipe Maestro.