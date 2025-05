Vitor Roque não está só: veja outros gols incríveis perdidos

A temporada 2025 passou dos cinco meses de jogos e já tem alguns gols perdidos marcantes, como o do atacante Vitor Roque, do Palmeiras, diante do Cerro Porteño, pela Libertadores, na quarta-feira (7). A jogada não fez tanta diferença no final, já que terminou em vitória palmeirense por 2 a 0, no Paraguai, mas todo torcedor tem aquela jogada para remoer por muitos anos e pensar: "E se?".

O Lance! listou 16 gols incríveis perdidos, entre decisivos, históricos e recentes, e traz o contexto de cada um. Confira abaixo:

Hulk - Atlético-MG

Ídolo do Atlético-MG, o atacante Hulk marcou um golaço de falta na reestreia de Lucas Moura, mas perdeu um gol inacreditável na vitória por 2 a 0 contra o São Paulo, na Série A de 2023. Patrick fez grande jogada individual pela direita, esperou e cruzou na medida na segunda trave, mas o jogador do Galo pegou mascado de direita e viu a bola pingar no chão antes de subir pelo travessão.

Elber - Bahia

Em 2019, pela Série A, o Bahia tentava se manter vivo na briga pela Libertadores e teve a chance de abrir o placar contra o Fluminense, ainda no primeiro lance do jogo. O lateral João Pedro arrancou pela direita, entrou na área e cruzou rasteiro na segunda trave, mas Elber viu a bola quicar antes e, na pequena área, chutou por cima. A equipe baiana perdeu por 2 a 0, no Maracanã.

Loco Abreu - Botafogo

Na Série A de 2011, Loco Abreu foi protagonista do jogo. Ele marcou dois gols e teve a chance de fazer o terceiro para matar a partida. Aos 14 minutos do segundo tempo, quando estava 2 a 0, Elkeson fez ótima jogada pela esquerda e passou para o uruguaio que, sozinho na pequena área, quase sob as traves, chutou por cima da meta. O São Paulo se recuperou e empatou o confronto depois, no Nilton Santos.

Romário - Ceará

O nome é de craque, mas o atacante do Ceará não honrou na partida Ceará 2x2 Criciúma, pela Série B de 2012. Em boa jogada pela esquerda, Rogerio recebeu nas costas da zaga, olhou para a área e tocou para Romário. Sozinho e com o gol livre, ele furou a bola. O atleta saiu no intervalo.

Roger Guedes - Corinthians

Na final da Copa do Brasil de 2022, Adson invadiu a área pela direita e chapou a bola para o gol. O atacante Roger Guedes, na pequena área, apareceu por trás da zaga e, de bate-pronto, isolou em chance claríssima. O Corinthians perdia por 1 a 0, buscou o empate e perdeu o título nos pênaltis por 6 a 5, no Maracanã.

Gilberto - Cruzeiro

O atacante Gilberto marcou um gols da vitória do Cruzeiro por 3 a 0 contra o Bragantino, no Nabi Abi Chedid, pelo Brasileirão de 2023, mas também perdeu um gol inacreditável. Rafael Bilu ganhou na velocidade do adversário pela direita, entrou na área e deu o passe rasteiro na pequena área. Gilberto deu uma passada maior e, quando a bola chegou, não conseguiu pegar bem nela e mandou para fora.

Fred - Fluminense

Com 199 gols pelo Fluminense, o segundo maior da história do clube, Fred perdeu alguns gols e teve um bastante marcante. Na vitória por 2 a 1 contra o Santos, pela Série A de 2014, Wellington Silva cruzou da direita, e o atacante - quase embaixo da trave - se jogou e acertou a bola com o pé direito, mas a bola subiu até o travessão.

Daniel e Lúcio Maranhão - Fortaleza

Pela Copa do Brasil de 2015, o Fortaleza venceu o Coritiba por 2 a 1, no Castelão, mas poderia ter sido por mais. Aos 44 minutos do primeiro, Daniel avançou pela direita, deixou Carlinhos no chão e tocou para Lúcio Maranhão empurrar às redes, próximo da pequena área. O atacante, contudo, pegou embaixo da bola e mandou no travessão. No rebote, Daniel pulou e cabeceou por cima do gol. A jogada fez falta, porque o Leão do Pici acabou eliminado da segunda fase, com derrota por 11 a 10 nos pênaltis, no Couto Pereira.

Jonas - Grêmio

O Grêmio venceu o Boyacá Chicó por 1 a 0, na Libertadores de 2009, mas o atacante Jonas conseguiu perder três gols absurdos no mesmo lance. Na primeira, ele chuta da meia-lua para o goleiro espalmar. O atleta pega o rebote, dribla Velásquez e chuta na trave de esquerda. Não contente, Jonas fica novamente com a bola, passa pelo goleiro pela segunda vez e, com dois companheiros como opções de passe, bate para fora.

Enner Valencia - Internacional

Vitor Roque - Palmeiras

Nilson - Santos

Petros - São Paulo

Pela Sul-Americana de 2020, o volante Petros perdeu um gol fácil. Após cruzamento da esquerda e ajeitada de cabeça, o atleta entrou sozinho na pequena área, com o gol vazio, e escorou por cima do travessão. O São Paulo venceu o Rosário Central por 1 a 0, e Petros foi expulso nos acréscimos.

Herrera - Vasco

O atacante Herrera perdeu um gol inacreditável na partida entre Vasco e Palmeiras, em São Januário, na Série A de 2015. Aos 40 minutos do primeiro tempo, quando perdia por 3 a 0, ele driblou o goleiro Fernando Prass, esperou para tirar um zagueiro da jogada e bateu com o gol vazio, mas carimbou o travessão.

Gustavo Mosquito - Vitória

Diante do ex-clube, o atacante Gustavo Mosquito teve duas chances de marcar na partida Vitória e Corinthians, pela Série A do ano passado. No começo do segundo tempo, quando o jogo estava 1 a 1, ele recebeu passe para trás e chutou em cima de Hugo Souza. No rebote, já na pequena área, Mosquito novamente pegou mal e acertou o goleiro. O Timão venceu por 2 a 1, no Barradão.