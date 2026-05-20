Para dar sequência à temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio do Canadá, agendado para os dias 22 a 24 de maio. A prova é realizada no Circuito Gilles Villeneuve, que receberá a quinta etapa do calendário. Assim como na China, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos.

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Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 100 pontos conquistados. Seu companheiro de Mercedes, George Russell, aparece em segundo lugar com 80. Logo atrás, Charles Leclerc, da Ferrari, em terceiro colocado com 63 pontos. Veja a lista completa aqui.

Relembre a prova de 2025

No ano passado, o grande vencedor foi George Russell, seguido por Max Verstappen e Kimi Antonelli. O britânico confirmou a pole position do dia anterior, enquanto seu companheiro conquistava o primeiro pódio de sua carreira. Enquanto isso, Gabriel Bortoleto terminou em 15º lugar.

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Pole position: George Russell;

Vencedor da corrida: George Russell;

Pódio da corrida: George Russell (1º), Max Verstappen (2º) e Kimi Antonelli (3º);

Volta mais rápida: George Russell - 1:14.119.

GP do Canadá: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO

🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

🏎️ Classificação Sprint - 17h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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SÁBADO, 23 DE MAIO

🏎️ Corrida Sprint - 13h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

🏎️ Classificação - 17h00 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

DOMINGO, 24 DE MAIO

🏎️ Corrida - A partir das 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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George Russell, da Mercedes, durante treino da F1 (foto: Joe Klamar / AFP)

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🏎️ Aposte na vitória do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP da China

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