Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (20/05/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
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Nesta quarta-feira (20), a agenda do futebol promete fortes emoções com a decisão da Europa League entre Freiburg e Aston Villa. Os jogos de hoje também reservam confrontos decisivos pela Copa Libertadores e pela Copa Sul-Americana, além de partidas do Campeonato Saudita com equipes de destaque do futebol asiático.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 20 de maio de 2026):
Campeonato Saudita
- 15h — Al Khaleej x Al Ahli — Canal GOAT e SporTV
- 15h — Al Najma x Al Shabab — Bandsports
Europa League (final)
- 16h — Freiburg x Aston Villa — CazéTV
Copa Libertadores
- 19h — Nacional-URU x Universitario — Paramount+
- 21h30 — Palmeiras x Cerro Porteño — Globo, ge tv, ESPN e Disney+
- 21h30 — Flamengo x Estudiantes — Globo, ge tv e Paramount+
- 21h30 — LDU x Lanús — Paramount+
- 23h — Cusco x Independiente Medellín — Paramount+
- 23h — Junior Barranquilla x Sporting Cristal — ESPN 2 e Disney+
Copa Sul-Americana
- 19h — Santos x San Lorenzo — ESPN e Disney+
- 19h — Olimpia x Vasco — Paramount+
- 19h — Boston River x O'Higgins — ESPN 4 e Disney+
- 21h — Grêmio x Palestino — Paramount+
- 21h — Independiente Petrolero x Botafogo — Paramount+
- 21h30 — River Plate x RB Bragantino — ESPN 4 e Disney+
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