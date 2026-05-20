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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (20/05/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/05/2026
09:50
Atualizado há 2 minutos
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Jogadores de Estudiantes e Flamengo discutem durante partida da Libertadores, no Estádio Jorge Luis Hirschi (Foto: Nacho Amiconi/DiaEsportivo/Folhapress)
imagem cameraJogadores de Estudiantes e Flamengo discutem durante partida da Libertadores, no Estádio Jorge Luis Hirschi (Foto: Nacho Amiconi/DiaEsportivo/Folhapress)
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Nesta quarta-feira (20), a agenda do futebol promete fortes emoções com a decisão da Europa League entre Freiburg e Aston Villa. Os jogos de hoje também reservam confrontos decisivos pela Copa Libertadores e pela Copa Sul-Americana, além de partidas do Campeonato Saudita com equipes de destaque do futebol asiático.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 20 de maio de 2026):

Campeonato Saudita

  • 15h — Al Khaleej x Al Ahli — Canal GOAT e SporTV
  • 15h — Al Najma x Al Shabab — Bandsports

Europa League (final)

  • 16h — Freiburg x Aston Villa — CazéTV
Um gato aparece próximo à bandeirinha de escanteio no Estádio Tüpraş, em Istambul, na véspera da final da Europa League (Foto: Yasin Akgul/AFP)
Um gato aparece próximo à bandeirinha de escanteio no Estádio Tüpraş, em Istambul, na véspera da final da Europa League (Foto: Yasin Akgul/AFP)

Copa Libertadores

  • 19h — Nacional-URU x Universitario — Paramount+
  • 21h30 — Palmeiras x Cerro Porteño — Globo, ge tv, ESPN e Disney+
  • 21h30 — Flamengo x Estudiantes — Globo, ge tv e Paramount+
  • 21h30 — LDU x Lanús — Paramount+
  • 23h — Cusco x Independiente Medellín — Paramount+
  • 23h — Junior Barranquilla x Sporting Cristal — ESPN 2 e Disney+
Flaco López, do Palmeiras (#42), conduz a bola durante partida contra o Cerro Porteño pela Copa Libertadores (Foto: Daniel Duarte/AFP)
Flaco López, do Palmeiras (#42), conduz a bola durante partida contra o Cerro Porteño pela Copa Libertadores (Foto: Daniel Duarte/AFP)

Copa Sul-Americana

  1. 19h — Santos x San Lorenzo — ESPN e Disney+
  2. 19h — Olimpia x Vasco — Paramount+
  3. 19h — Boston River x O'Higgins — ESPN 4 e Disney+
  4. 21h — Grêmio x Palestino — Paramount+
  5. 21h — Independiente Petrolero x Botafogo — Paramount+
  6. 21h30 — River Plate x RB Bragantino — ESPN 4 e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

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