Nesta quarta-feira (20), a agenda do futebol promete fortes emoções com a decisão da Europa League entre Freiburg e Aston Villa. Os jogos de hoje também reservam confrontos decisivos pela Copa Libertadores e pela Copa Sul-Americana, além de partidas do Campeonato Saudita com equipes de destaque do futebol asiático.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 20 de maio de 2026):

Campeonato Saudita

15h — Al Khaleej x Al Ahli — Canal GOAT e SporTV

15h — Al Najma x Al Shabab — Bandsports

Europa League (final)

16h — Freiburg x Aston Villa — CazéTV

Um gato aparece próximo à bandeirinha de escanteio no Estádio Tüpraş, em Istambul, na véspera da final da Europa League (Foto: Yasin Akgul/AFP)

Copa Libertadores

19h — Nacional-URU x Universitario — Paramount+

21h30 — Palmeiras x Cerro Porteño — Globo, ge tv, ESPN e Disney+

21h30 — Flamengo x Estudiantes — Globo, ge tv e Paramount+

21h30 — LDU x Lanús — Paramount+

23h — Cusco x Independiente Medellín — Paramount+

23h — Junior Barranquilla x Sporting Cristal — ESPN 2 e Disney+

Flaco López, do Palmeiras (#42), conduz a bola durante partida contra o Cerro Porteño pela Copa Libertadores (Foto: Daniel Duarte/AFP)

Copa Sul-Americana

19h — Santos x San Lorenzo — ESPN e Disney+ 19h — Olimpia x Vasco — Paramount+ 19h — Boston River x O'Higgins — ESPN 4 e Disney+ 21h — Grêmio x Palestino — Paramount+ 21h — Independiente Petrolero x Botafogo — Paramount+ 21h30 — River Plate x RB Bragantino — ESPN 4 e Disney+

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