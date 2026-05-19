Santos x San Lorenzo: onde assistir, horário e escalações do jogo da Sul-Americana

O Santos tenta se manter vivo na briga por uma vaga no mata-mata da Sul Americana e enfrenta o San Lorenzo-ARG nesta quarta-feira (19), às 19h, na Vila Belmiro. O duelo tem peso grande para o Peixe porque um tropeço no jogo impede que a equipe termina a primeira fase na liderança do grupo.

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O alvinegro praiano ocupa atualmente a quarta colocação do Grupo D com apenas três pontos em quarto jogos, enquanto os argentinos lideram a chave com seis pontos conquistados. O time comandado por Cuca fará as duas últimas partidas da fase de grupos na Vila Belmiro.

A grande ausência santista é Neymar, que está em tratamento de dores na panturrilha e não será relacionado para o jogo desta quinta. Ele sentiu o problema muscular durante o confronto contra o Coritiba, no domingo, e Cuca já havia informado que o atacante não estaria à disposição. O camisa 10 foi convocado por Carlo Ancelotti na segunda-feira e fará parte do elenco da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

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O técnico do Santos precisará mexer no ataque e, se mantiver a formação que vem utilizando, deve ter Rollheiser como meia-atacante e a dupla Gabigol e Barreal mais à frente. No meio, o Peixe não terá Gustavo Henrique, que sentiu dores no adutor e também é dúvida para a partida. O meio-campo pode ficar completo com William Arão e Christian Oliva.

Do outro lado, o rival argentino tem a reta final da fase de grupos como foco principal antes da pausa para a Copa do Mundo após cair no Campeonato Argentino. A equipe comandada por Gustavo Álvarez só tem mais três jogos antes da pausa para o Mundial, os dois da Sul-Americana e o confronto contra o Deportivo Riestra, pela Copa Argentina.

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Neymar não estará no jogo desta quinta-feira. (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Ficha Técnica:

⚽ SANTOS X SAN LORENZO - 5ª rodada da Copa Sul-Americana

📲: quarta-feira, 19 de maio de 2026

📍Estádio: Vila Belmiro (SP)

⏰Horário: 19h (de Brasília)

📺Onde assistir: Disney+ (plano premium)

🗣️Arbitragem: Alexis Herrera (VEN)

🚩Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)

📟 VAR: Juan Soto (VEN)

Prováveis escalações:

SANTOS (Técnico: Cuca): Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Frías e Escobar; William Arão, Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser, Gabigol e Barreal.

SAN LORENZO (Técnico: Gustavo Álvarez): Gill; Herrera, Romaña, Insaurralde e Tripichio; Montenegro, De Ritis e Giulli; Cuello, Auzmendi e Reali.

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