São Paulo

Pablo Maia sofre fraturas em treino do São Paulo e passará por cirurgia

Pablo Maia passará por procedimento

Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 09/04/2026
16:09
Pablo Maia fraturou duas regiões do rosto (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)
Pablo Maia fraturou duas regiões do rosto (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)
Pablo Maia precisará passar por um procedimento cirúrgico na sexta-feira, dia 10 de abril, no Einstein Hospital Israelita. O jogador sofreu fraturas no nariz e na face após um choque de cabeça durante o treino desta quinta-feira, 9 de abril. O São Paulo confirmou a informação em comunicado oficial.

O Tricolor se reapresentou nesta quinta-feira, após a vitória contra o Boston River, em jogo que aconteceu em Montevidéu. O volante ganhou minutos.

Aposte nos jogos do São Paulo no Brasileirão

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Pablo Maia teve histórico no passado

Ano passado, o São Paulo perdeu Pablo Maia por alguns meses por conta de um procedimento cirúrgico no tornozelo. Naquele caso, se tratou de uma lesão ligamentar.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Na época, o volante prendeu o pé no gramado e precisou ser retirado de maca.

(Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Veja como foi o treino do São Paulo

Como dito, a reapresentação do São Paulo aconteceu nesta quinta-feira (9). Os jogadores que tiveram maior minutagem na partida contra os uruguaios fizeram trabalhos no gramado com carga reduzida.

A única exceção foi o volante Bobadilla, que permaneceu no Reffis Plus tratando um ferimento na perna direita, sofrido após uma entrada ainda no primeiro tempo do jogo.

Os demais atletas iniciaram a atividade com exercícios de força e fundamentos técnicos como aquecimento. Na sequência, participaram de uma dinâmica de ataque contra defesa sob comando de Roger Machado e encerraram o treino com um jogo focado em saída de bola sob pressão e construção ofensiva.

Os atacantes Luciano e Lucca, que não viajaram ao Uruguai por questões físicas, treinaram normalmente. O camisa 10 se recuperava de uma sobrecarga na panturrilha direita, enquanto o jovem lidava com dores na parte anterior da coxa direita.

O zagueiro Sabino, ainda com desconforto na panturrilha direita, e o atacante Calleri, que cumpre protocolo de concussão, realizaram apenas trabalhos internos no SuperCT.

