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Olimpia x Vasco: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Equipes se enfrentam pela quinta rodada do Grupo G da competição continental

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Lance!
Assunção (PAR)
Dia 19/05/2026
19:00
Atualizado há 2 minutos
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Olimpia Vasco
imagem cameraOlimpia e Vasco se enfrentam pela quinta rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana (Arte: Lance!)
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Olimpia-PAR e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), no estádio Defensores del Chacho, em Assunção (PAR), pela quinta rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão do Paramount+ (canal por assinatura e streaming).

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Ficha do jogo

Escudo-OLIMPIA
OLI
Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
5ª Rodada
Copa Sul-Americana (Grupo G)
Data e Hora
quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
Local
Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)
Árbitro
Wilmar Roldán (COL)
Assistentes
Alexander Guzman (COL) e Sebastian Vela (COL)
Var
David Rodríguez (COL)
Onde assistir
Paramount+

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Como chegam Olimpia e Vasco para o confronto?

O Vasco lidera o Grupo G com sete pontos, mesma pontuação do time paraguaio, mas leva vantagem no saldo de gols. Uma vitória fora de casa deixaria o Cruz-Maltino muito próximo da classificação e aumentaria significativamente as chances de terminar na liderança da chave — posição fundamental, já que apenas o primeiro colocado avança diretamente às oitavas de final. O segundo terá de disputar um playoff contra um dos terceiros colocados da Libertadores.

Apesar disso, o Vasco não viajou com força máxima ao Paraguai. Foram poupados Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes, Rojas, Andrés Gómez, Spinelli e Adson. Além disso, alguns jogadores do sub-20 foram acionados para complementar o elenco.

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✅ FICHA TÉCNICA

OLIMPIA-PAR X VASCO
5ª RODADA - GRUPO G - COPA SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR);
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL);
🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Sebastian Vela (COL);
🖥️ VAR: David Rodríguez (COL).

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Prováveis escalações

OLIMPIA (Técnico: Pablo Sánchez)
Olveira; Cáceres, Gamarra, Vargas e Alan Rodríguez; Franco, Alfaro; Delmás e Lezcano; Ferreira e Alcaraz.

VASCO (Técnico: Marcelo Salles)
Léo Jardim; Tchê Tchê (JV Mutano), Cuesta, Lucas Freitas, Avellar; Hugo Moura, Ramon Rique, JP (Tchê Tchê ou Matheus França); Marino, Nuno Moreira e Brenner.

Defensores del Chaco estádio do Olimpia
Estádio Defensores del Chaco, palco do duelo entre Vasco e Olimpia-PAR pela Copa Sul-Americana (Foto: Divulgação / Conmbeol)

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