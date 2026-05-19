Olimpia-PAR e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 19h (de Brasília), no estádio Defensores del Chacho, em Assunção (PAR), pela quinta rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão do Paramount+ (canal por assinatura e streaming).

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Ficha do jogo OLI VAS 5ª Rodada Copa Sul-Americana (Grupo G) Data e Hora quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 19h (de Brasília) Local Defensores del Chaco, em Assunção (PAR) Árbitro Wilmar Roldán (COL) Assistentes Alexander Guzman (COL) e Sebastian Vela (COL) Var David Rodríguez (COL) Onde assistir Paramount+

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Como chegam Olimpia e Vasco para o confronto?

O Vasco lidera o Grupo G com sete pontos, mesma pontuação do time paraguaio, mas leva vantagem no saldo de gols. Uma vitória fora de casa deixaria o Cruz-Maltino muito próximo da classificação e aumentaria significativamente as chances de terminar na liderança da chave — posição fundamental, já que apenas o primeiro colocado avança diretamente às oitavas de final. O segundo terá de disputar um playoff contra um dos terceiros colocados da Libertadores.

Apesar disso, o Vasco não viajou com força máxima ao Paraguai. Foram poupados Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes, Rojas, Andrés Gómez, Spinelli e Adson. Além disso, alguns jogadores do sub-20 foram acionados para complementar o elenco.

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✅ FICHA TÉCNICA

OLIMPIA-PAR X VASCO

5ª RODADA - GRUPO G - COPA SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR);

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Wilmar Roldán (COL);

🚩 Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Sebastian Vela (COL);

🖥️ VAR: David Rodríguez (COL).

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Prováveis escalações

OLIMPIA (Técnico: Pablo Sánchez)

Olveira; Cáceres, Gamarra, Vargas e Alan Rodríguez; Franco, Alfaro; Delmás e Lezcano; Ferreira e Alcaraz.

VASCO (Técnico: Marcelo Salles)

Léo Jardim; Tchê Tchê (JV Mutano), Cuesta, Lucas Freitas, Avellar; Hugo Moura, Ramon Rique, JP (Tchê Tchê ou Matheus França); Marino, Nuno Moreira e Brenner.