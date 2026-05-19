Independiente Petrolero x Botafogo: onde assistir ao jogo pela Sul-Americana?
Líder e lanerna do grupo se enfrentam nesta rodada
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O Independiente Petrolero recebe o Botafogo nesta quarta-feira (20), pela 5ª rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. A partida, que seria originalmente disputada na Bolívia, foi transferida para o estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, em decorrência da grave crise política e social que assola o país andino, com protestos violentos e bloqueios de rodovias exigindo a renúncia do presidente Rodrigo Paz.
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Ficha do jogo
📺 A transmissão será exclusiva do serviço de streaming Paramount+.
A mudança no local da partida elimina o principal fator externo que poderia complicar a vida do Glorioso: a altitude de Sucre (2.810 metros) e a logística adversa de um deslocamento para o interior boliviano.
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Líder isolado da chave com 10 pontos, três vitórias e um empate na competição, o Botafogo chega em momento muito melhor que o Petrolero, que amarga a lanterna sem nenhum ponto conquistado em quatro rodadas e já não tem qualquer chance matemática de classificação.
Botafogo soberano na Sul-Americana
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Na sula, o Glorioso construiu uma campanha sólida: empate em 1 x 1 com o Caracas na estreia, vitória por 3 x 2 sobre o Racing em Avellaneda na segunda rodada, goleada de 3 x 0 sobre o próprio Petrolero no Nilton Santos e triunfo por 2 x 1 contra o Racing em casa na quarta rodada. São nove gols marcados e quatro sofridos em quatro jogos, o melhor ataque do Grupo E. Arthur Cabral é a referência central do ataque, somando nove gols na temporada em todas as competições, incluindo dois na Sul-Americana.
Franclim Carvalho tem conseguido resultados consistentes no torneio continental, mesmo quando administra o desgaste do elenco.
Adversário frágil
O Independiente Petrolero, por sua vez, vive situação diametralmente oposta. O clube de Sucre disputa pela primeira vez a fase de grupos de uma competição continental e o aprendizado tem sido doloroso. Quatro derrotas em quatro jogos, com um saldo de gols de -7 (três marcados e dez sofridos), colocam o Petrolero como uma das piores campanhas da fase de grupos. Os gols de Rodrigo Rivas e Jonatan Cristaldo contra o Caracas na quarta rodada (derrota por 3 x 2 em casa) ao menos quebraram um jejum ofensivo que havia durado duas rodadas inteiras sem balançar a rede.
✅ Ficha do jogo: Independiente Petrolero x Botafogo
Competição: Sul-Americana
5ª rodada
📅 Data: Quarta-feira, 20 de maio de 2026
⏰ Horário: 21h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Tigo La Huerta, Assunção (PAR)
📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming)
📋 Prováveis Escalações
INDEPENDIENTE PETROLERO (Técnico: Marcelo Robledo):
Gutiérrez; Montenegro, Palma, Ronny Montero e Luis Rodriguez; Gustavo Cristaldo, Rojas e Willie; Mercado, Rudy Cardozo e Jonatan Cristaldo.
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho):
Neto; Mateo Ponte, Alexander Barboza, Nahuel Ferraresi e Alex Telles; Cristian Medina, Huguinho e Álvaro Montoro; Lucas Villalba, Arthur Cabral e Kadir.
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