Entenda por que problema nos aeroportos de São Paulo não afetou viagem do Santos ao Brasil

O Santos entrou em campo na última quarta-feira (8), pela estreia da Copa Sul-Americana, diante do Deportivo Cuenca, no Equador, e foi derrotado por 1 a 0. Após a partida, a delegação deixou a cidade de Cuenca e não foi afetada pelos problemas registrados nos aeroportos de São Paulo.

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Na manhã desta quinta-feira (9), o espaço aéreo da cidade de São Paulo apresentou falha elétrica no controle de tráfego aéreo. Por isso, a delegação santista acabou desembarcando em Campinas, no interior paulista, e não em Guarulhos, como inicialmente previsto.

Em nota, o Aeroporto Internacional de São Paulo explicou que pousos e decolagens foram momentaneamente paralisados devido a uma interrupção geral no controle de tráfego aéreo da região de São Paulo e ressaltou que a ocorrência não teve relação com qualquer problema específico no aeroporto.

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Crise nos aeroportos:

Já o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) informou que, na manhã desta quinta-feira (9), foi identificado um problema técnico no Controle de Aproximação (APP, do inglês Approach Control) na região de São Paulo.

Em razão da ocorrência, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), órgão responsável pelo gerenciamento do tráfego aéreo, suspendeu por aproximadamente 35 minutos as autorizações de decolagem na área de controle terminal de São Paulo (TMA-SP), que abrange os aeroportos de Congonhas e Guarulhos.

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As operações foram afetadas a partir das 9h30 (de Brasília) e normalizadas às 10h06 (de Brasília) nos dois aeroportos. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que, neste primeiro momento, priorizou o levantamento das empresas aéreas e rotas afetadas, além de uma estimativa de passageiros impactados.

O Santos volta a entrar em campo neste sábado (11), contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Gabriel Brazão durante jogo entre Deportivo Cuenca e Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Agenda do Santos:

11.04 (sábado) - Santos x Atlético-MG - 20h - Vila Belmiro - Brasileirão (11ª rodada)

14.04 (terça-feira) - Santos x Recoleta (Paraguai) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (2ª rodada - Grupo D)

19.04 (domingo) - Santos x Fluminense - 16h - Vila Belmiro - Brasileirão (12ª rodada)

22.04 (quarta-feira) - Santos x Coritiba - 19h30 - Vila Belmiro - ida da 5ª fase da Copa do Brasil

25.04 (domingo) - Bahia x Santos - 18h30 - Arena Fonte Nova - Brasileirão (13ª rodada)

28.04 (terça-feira) - San Lorenzo (Argentina) x Santos - 19h - Nuevo Gasómetro - Sul-Americana (3ª rodada - Grupo D)

02.05 (sábado) - Palmeiras x Santos - 18h30 - Allianz Parque - Brasileirão (14ª rodada)

05.05 (terça-feira) - Recoleta (Paraguai) x Santos - 21h30 - Defensores Del Chaco - Sul-Americana (4ª rodada - Grupo D)

10.05 (domingo) - Santos x Red Bull Bragantino - 18h30 - Vila Belmiro - Brasileirão (15ª rodada)

13.05 (quarta-feira) - Coritiba x Santos - 19h30 - Couto Pereia - volta da 5ª fase da Copa do Brasil

17.05 (domingo) - Santos x Coritiba - 11h -Vila Belmiro - Brasileirão (16ª rodada)

20.05 (quarta-feira) - Santos x San Lorenzo (Argentina) - 19h - Vila Belmiro - Sul-Americana (5ª rodada - Grupo D)

23.05 (sábado) - Grêmio x Santos - 19h - Arena do Grêmio - Brasileirão (17ª rodada)

26.05 (terça-feira) - Santos x Deportivo Cuenca (Equador) - 21h30 - Vila Belmiro - Sul-Americana (6ª rodada - Grupo D)

30 ou 31 de maio (sábado ou domingo) - Santos x Vitória - Vila Belmiro - Brasileirão (18ª rodada)

Pausa para a Copa do Mundo (11 de junho até 19 de julho)