Dupla envolvida em caso dos camarotes é expulsa do São Paulo

Douglas Schwartzmann e Mara Casares foram expulsos do São Paulo. A dupla esteve envolvida no caso relacionado à venda ilegal de camarotes no Morumbis.

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O Conselho Deliberativo do São Paulo se reuniu para iniciar a votação que pode expulsar Mara Casares e Douglas Schwartzmann do quadro de sócios do clube. A reunião aconteceu na noite desta quarta-feira. A votação começa a partir das 22h (de Brasília) e foi encerrada às 17h desta quinta. Com 253 conselheiros participantes e com votos secretos, 223 votaram para expulsar Mara Casares, enquanto 217 votaram para expulsão Douglas Schwartzmann.

Agora, eles não podem participar nem do quadro de sócios e nem do Conselho Deliberativo do São Paulo.

Veja como foi a reunião no Conselho do São Paulo

O Lance! esteve presente para acompanhar os principais detalhes deste encontro. A acusação abriu os trabalhos com as falas de Marcelinho e Caio, conselheiros, cada um com cerca de 10 minutos, dentro do previsto. Em seguida, a defesa teve espaço ampliado: 20 minutos para Mara e outros 20 para Douglas.

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A advogada de Mara manteve a linha já conhecida, reforçando os mesmos argumentos apresentados anteriormente. Já a fala da própria Mara adotou um tom mais emocional, destacando sua relação histórica com o clube. "Criei meus filhos dentro do clube, vivo o clube" e "dediquei minha vida ao clube" foram algumas das declarações.

Douglas, por sua vez, trouxe um discurso mais combativo. Reconheceu o uso de "expressões inadequadas", mas negou qualquer confissão: "não confessei nada". Também afirmou ter sido alvo de "linchamento nunca antes visto" e disse ser "vítima de armação". Em tom crítico, fez distinção em relação à postura de Mara e afirmou não parabenizar a comissão de ética. Ao rebater Caio Forjaz, classificou sua atuação como "covardia e desespero".

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Mara Casares foi ex-esposa de Julio Casares (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Relembre o caso envolvendo a venda ilegal de camarotes no Morumbis

A investigação foi aberta pela polícia no ano passado após Douglas Schwartzmann, dirigente da base, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Julio Casares, serem apontados como integrantes de um esquema de comercialização clandestina de camarote do Morumbis. O site GE revelou o caso, divulgando áudios em que os envolvidos discutiam a comercialização irregular do camarote.