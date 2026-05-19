Palmeiras x Cerro Porteño: onde assistir e escalações pela Libertadores

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto entre as equipes terá transmissão da TV Globo (TV aberta), GE TV (YouTube), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming). Clique aqui para assistir.

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O Palmeiras soma oito pontos e ocupa a primeira colocação do Grupo F, um ponto à frente do Cerro Porteño. O Sporting Cristal aparece em terceiro, com seis, enquanto o Junior Barranquilla soma apenas um ponto.

Para o duelo, Abel Ferreira perderá dois titulares em relação à escalação utilizada no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro: Felipe Anderson e Ramón Sosa. A dupla deixou o gramado da Arena Barueri lesionada e será desfalque na Copa Libertadores.

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Allan, por sua vez, retorna ao time após cumprir suspensão automática e formará a dupla de ataque ao lado de Flaco López, artilheiro do Palmeiras na temporada.

Allan volta para a escalação titular do Palmeiras para a partida contra o Cerro Porteño, pela Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Ficha técnica

PALMEIRAS X CERRO PORTEÑO

5ª rodada da fase de grupos da Libertadores

📆 Data: quarta-feira, 20 de maio de 2026

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta), GE TV (YouTube), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🗣️ Arbitragem: Yael Falcon Perez (ARG)

🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG)

📟 VAR :Hector Paleta (ARG)

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