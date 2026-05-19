Palmeiras x Cerro Porteño: onde assistir e escalações pela Libertadores
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos
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Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto entre as equipes terá transmissão da TV Globo (TV aberta), GE TV (YouTube), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming). Clique aqui para assistir.
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O Palmeiras soma oito pontos e ocupa a primeira colocação do Grupo F, um ponto à frente do Cerro Porteño. O Sporting Cristal aparece em terceiro, com seis, enquanto o Junior Barranquilla soma apenas um ponto.
Para o duelo, Abel Ferreira perderá dois titulares em relação à escalação utilizada no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro: Felipe Anderson e Ramón Sosa. A dupla deixou o gramado da Arena Barueri lesionada e será desfalque na Copa Libertadores.
Allan, por sua vez, retorna ao time após cumprir suspensão automática e formará a dupla de ataque ao lado de Flaco López, artilheiro do Palmeiras na temporada.
Ficha técnica
PALMEIRAS X CERRO PORTEÑO
5ª rodada da fase de grupos da Libertadores
📆 Data: quarta-feira, 20 de maio de 2026
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta), GE TV (YouTube), ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🗣️ Arbitragem: Yael Falcon Perez (ARG)
🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG)
📟 VAR :Hector Paleta (ARG)
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