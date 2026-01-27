Vitória x Remo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes jogam às 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), no Barradão
Vitória e Remo fazem partida de abertura do Brasileirão a partir das 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), no Barradão. O confronto será transmitido ao vivo pelo canal Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir!
As equipes voltam a se enfrentar na elite do futebol brasileiro depois de 32 anos. A última vez foi em 1994, justamente quando o Remo se despediu da Série A. Na ocasião, o Vitória levou a melhor ao vencer o time paraense por 1 a 0, fora de casa. O último jogo entre os dois times foi pela Série C 2022, em que o Leão Azul bateu o Leão da Barra por 2 a 1 no Baenão, também na primeira rodada.
Ficha do jogo
Como chega o Vitória?
O Vitória estreia na Série A pelo terceiro ano consecutivo com as mesmas dúvidas e questionamentos a respeito das possibilidades de permanência na elite. Nesta temporada, foram três empates (todos com um time alternativo), uma vitória e uma derrota em cinco jogos pelo Campeonato Baiano. O último deles foi o clássico Ba-Vi, no domingo passado, em que o Tricolor levou a melhor ao vencer por 1 a 0, em pleno Barradão, com um time misto.
As baixas de Jair Ventura para esta partida são o goleiro Lucas Arcanjo, o volante Rúben Ismael, o zagueiro Edu e o atacante Renzo López, todos no departamento médico.
➡️Veja como chega o Vitória para o Brasileirão
Como vem o Remo?
O Remo, por outro lado, já conquistou um título em 2026 ao vencer o Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará no primeiro jogo do ano. A equipe comandada por Juan Carlos Osorio estreou no Campeonato Paraense no último sábado ao bater o Bragantino-PA por 2 a 1, com gols de Pikachu e Eduardo Melo.
Estrear na Série A em janeiro será um desafio em tanto para o Leão, que teve pouco tempo para planejar a volta à elite depois de 32 anos. Para piorar, o diretor de futebol Marcos Braz, peça importante no acesso da equipe em 2025, deixou o clube no último domingo. A diretoria, então, foi buscar o executivo Luís Vagner Vivian, ex-Grêmio, para assumir o time na Série A. O Remo, inclusive, contratou jogadores conhecidos para reforçar o elenco, como o próprio Pikachu, Patrick de Paula, Carlinhos e Zé Welison.
Confira arbitragem e prováveis times de Vitória x Remo
VITÓRIA x REMO
1ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026, às 19h (de Brasília);
📍 Local: Barradão, Salvador;
📺 Onde assistir Vitória x Remo: Premiere;
🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);
🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC);
🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).
⚽ Prováveis escalações
VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura):
Gabriel Vasconcelos; Mateus Silva (Nathan), Zé Marcos, Camutanga, Riccieli e Ramon; Baralhas e Caíque Gonçalves; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer.
REMO (Técnico: Juan Carlos Osorio):
Marcelo Rangel; Marcelinho, Kayky, Léo Andrade e Jorge; Zé Ricardo, Patrick de Paula e Pana; Pikachu, Alef Manga e Eduardo Melo.
