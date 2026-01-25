Joia do Bahia decide clássico contra o Vitória pelo Campeonato Baiano
Tricolor bate Rubro-Negro no Barradão com gol de Dell, o Haaland do Sertão, e segue invicto
No primeiro clássico da temporada, o Bahia fez bonito no Barradão e bateu o Vitória por 1 a 0 na tarde deste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Baiano. O gol marcado por Dell, de 17 anos, já no segundo tempo, manteve a equipe de Rogério Ceni com 100% de aproveitamento em 2026 e quebrou um longo tabu para o Tricolor, que não vencia o rival como visitante há sete jogos.
O resultado deixa o Bahia ainda mais isolado na liderança do Campeonato Baiano, com 15 pontos, enquanto o Vitória estaciona nos seis pontos e pode deixar o G-4 do estadual ao longo da rodada.
Primeiro tempo morno no Barradão
O clássico começou picotado no Barradão, com muitas faltas e paralisações. Chance real de gol mesmo só apareceu aos 22 minutos. Cantalapiedra foi acionado na ponta esquerda e cruzou na medida para Erick, que chegou como um foguete na área para cabecear firme e exigir grande defesa de Ronaldo. Quase o Vitória abre o placar.
Aos 35 minutos, foi a vez do Bahia responder em uma blitz com três lances seguidos. Primeiro, Rodrigo Nestor cobrou falta perigosa por cima do gol de Gabriel. Depois que a bola voltou a rolar, o Tricolor retomou rapidamente e Nestor mais uma vez participou de uma chance clara, agora com cruzamento na medida para Dell chutar no travessão. Na sobra, Caio Alexandre mandou com muito perigo à direita do goleiro do Leão.
Já nos acréscimos, o Vitória teve mais uma chance de ouro para abrir o placar em jogada ensaiada de escanteio, mas Erick desperdiçou a finalização próximo à pequena área. No fim, as duas equipes foram zeradas para o vestiário.
Bahia é efetivo e segue 100%
O Vitória começou o segundo tempo aceso e levou perigo ao gol de Ronaldo logo aos três minutos, quando Kayzer aproveitou cruzamento na medida de Mateus Silva e cabeceou no travessão. Mas a partida esfriou e o Rubro-Negro passou a ter dificuldades para construir ofensivamente.
Do outro lado, o Bahia melhorou com as entradas de Erick Pulga e Willian José e conseguiu chegar ao gol aos 15 minutos de jogo. Em erro de posicionamento do Vitória no campo de ataque, a bola sobrou com Borduchi antes do meio-campo. O lateral, então, arrancou e cruzou na medida para Dell abrir o placar no Barradão.
O Vitória passou a trabalhar na base do abafa, mas sem levar perigo ao gol de Ronaldo. Na verdade, foi o Bahia que esteve mais perto de balançar as redes em jogadas de perigo com Pulga e Willian José. O placar, no entanto, não se mexeu até o fim do jogo. O Tricolor, aprovado no último teste antes do Brasileirão, segue 100% na temporada e está com classificação encaminhada no Baianão. Já o Rubro-Negro precisa se provar e ligar o sinal de alerta no estadual e também na Série A.
Próximos jogos de Vitória e Bahia
Vitória e Bahia agora viram a chave e voltam suas forças ao Campeonato Brasileiro. Enquanto o Rubro-Negro recebe o Remo no Barradão a partir das 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), o Tricolor visita o Corinthians às 20h, na Vila Belmiro.
✅Ficha técnica
VITÓRIA 0 x 1 BAHIA
5ª RODADA - CAMPEONATO BAIANO
📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro de 2026, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Barradão, Salvador;
🥅 Gols: Dell, 15'/2º T (Bahia);
🟨 Cartões amarelos: Román Gómez, Rodrigo Nestor e João Paulo (Bahia); Camutanga, Mateus Silva e Baralhas (Vitória);
🟥 Cartões vermelhos: -
🧑🤝🧑 Público pagante: 29.729;
💸 Renda: R$ 802.906,00.
⚽ESCALAÇÕES
VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Gabriel Vasconcelos; Mateus Silva (Pablo), Zé Marcos, Camutanga (Neris), Riccieli (Dudu) e Ramon; Baralhas e Caíque Gonçalves; Erick (Matheuzinho), Aitor Cantalapiedra (Fabri) e Renato Kayzer.
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo, Román, Gabriel Xavier, Kanu e Iago Borduchi; Caio Alexandre, Erick e Rodrigo Nestor (Cristian Olivera); Ademir (Erick Pulga), Cauly (Willian José) e Ruan Pablo (Dell/Michel Araújo).
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza;
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Daniella Coutinho Pinto;
4️⃣ Quarto árbitro: Emerson Souza Silva;
📺 VAR: Diego Pombo Lopez.
