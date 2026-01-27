O bom filho a casa torna. Foi com esse "slogan" que o Vitória anunciou o retorno do atacante Marinho, de 35 anos, nesta terça-feira. Em um vídeo descontraído publicado nas redes sociais do clube, em que o jogador aparece vestido de Homem-Aranha, o Rubro-Negro confirmou a contratação do jogador até o fim desta temporada.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

O Vitória também relembrou o anúncio de Marinho há dez anos, que marcou sua primeira passagem pela equipe, com a emblemática foto de um meme do jogador que viralizou nacionalmente e ainda fez o trocadilho com "Di Marinho", em referência ao argentino Di María.

— O Vitória representa o Marinho que o Brasil inteiro conhece. O jogador que é o que é porque o Vitória me proporcionou isso. Falar do Vitória me enche de orgulho. Quero ser o 12º jogador, representante da torcida que vibra, comemora. É surreal viver o que vivi, mas eu quero ser o torcedor dentro de campo. Vou entregar raça, vontade e deixar o sangue dentro de campo para lutar a todo tempo por essa camisa — afirmou o jogador.

continua após a publicidade

Marinho, inclusive, protagonizou um momento curioso no último domingo ao aparecer no meio da torcida durante o Ba-Vi válido pelo Campeonato Baiano. O atacante já está regularizado e pode estrear nesta quarta, quando o Vitória recebe o Remo às 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Brasileirão.

Marinho, ex-Flamengo e Fortaleza, posa para fotos com a camisa do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

➡️Veja como chega o Vitória para o Brasileirão

A primeira passagem de Marinho pelo Vitória

Formado pelo Internacional, Marinho teve grande destaque no futebol brasileiro em 2016, quando foi o protagonista da campanha de permanência do Vitória na Série A. Foram 21 gols e seis assistências em 43 partidas. Não à toa o Rubro-Negro fez questão de entrar na "trend" das redes sociais e compartilhar fotos do atleta em 2016 e 2026.

continua após a publicidade

Marinho, então, ganhou mercado na China depois do desempenho no Vitória e ainda passou por Grêmio, Santos e Flamengo ao retornar ao Brasil. Pelo Peixe ele chegou a ser eleito o Rei da América ao brilhar na campanha da Libertadores 2020, em que o time chegou à final contra o Palmeiras.

Depois de passar pelo Rubro-Negro carioca, ele se juntou ao Fortaleza em 2023 e ficou no Tricolor cearense até ser negociado com o Vitória neste início de ano. Pelo Leão do Pici, ele disputou 110 jogos, com 16 gols marcados e 12 assistências.