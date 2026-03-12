Para dar sequência a temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio da China, agendado para os dias 13 a 15 de março. A prova é realizada no Circuito Internacional de Xangai e conta com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Por causa do fuso horário, essa etapa também acontecerá de madrugada – assim como na Austrália.

Em meio a uma nova era, com regulamento atualizado, a F1 segue um caminho diferente dos últimos anos no Brasil. A categoria será, a partir de 2026, transmitida com exclusividade pela Globo, no canal aberto e no SporTV, além de seu streaming oficial F1TV.

Essa será mais uma chance para Gabriel Bortoleto mostrar o motivo de estar entre os melhores na elite do automobilismo. Ainda assim, mesmo após marcar os primeiro pontos da história da Audi, o brasileiro garantiu que chega para o GP da China com "os pés do chão".

— Foi um começo de temporada muito encorajador: marcar pontos na nossa corrida de estreia (da Audi) foi algo muito especial e um grande momento para todos que trabalharam duro neste projeto. Ao mesmo tempo, mantemos os pés no chão: foi apenas a primeira de muitas corridas que temos pela frente, e ainda há muito a aprender e entender sobre o nosso carro — disse o piloto de 21 anos.

Gabriel Bortoleto em coletiva no Bahrein, em Sakhir, na pré-temporada (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Relembre a prova de 2025

No ano passado, o grande vencedor foi Oscar Piastri, seguido por Lando Norris e George Russell. O australiano conseguiu manter a primeira posição sem muitos embates, precisando recuperar a posição somente após parar no pit-stop. Fernando Alonso abandonou o GP, enquanto Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Pierre Gasly foram desclassificados.

Vencedor da sprint: Lewis Hamilton;

Pole position: Oscar Piastri;

Vencedor da corrida: Oscar Piastri;

Pódio da corrida: Oscar Piastri (1º), Lando Norris (2º) e George Russll (3º);

Volta mais rápida: Lando Norris - 1:35.454.

