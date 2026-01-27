Veja como chega o Vitória para o Brasileirão

A derrota no clássico Ba-Vi deste domingo foi o último compromisso do Vitória antes do início do Brasileirão deste ano, que começa nesta quarta-feira. Com sete reforços, sonho renovado e manutenção do trabalho de Jair Ventura, o Rubro-Negro estreia a partir das 19h desta quarta-feira (horário de Brasília), quando recebe o Remo, no Barradão.

Por isso, o Lance! listou abaixo alguns pontos importantes do Vitória a serem levados em consideração antes do início do Campeonato Brasileiro.

Elenco do Vitória

Jogadores do Vitória, Matheuzinho e Renato Kayzer se abraçam no Barradão (Foto: Junior Damasceno/MyPhoto Press/Gazeta Press)

O atual elenco do Vitória é composto por 38 atletas, sendo sete deles contratados nesta janela de transferências. A média de idade do grupo é de 26,3 anos.

Goleiros: Alexandre Fintelman, Davi, Gabriel Vasconcelos, Lucas Arcanjo e Yuri Sena; Laterais: Claudinho, Felipe Vieira, Jamerson, Mateus Silva, Nathan Mendes e Ramon; Zagueiros: Camutanga, Diogo Silva, Edenílson, Edu, Luan Cândido, Neris, Riccieli e Zé Marcos; Meias: Caíque Gonçalves, Dudu, Dudu Miraíma, Baralhas, Emmanuel Martínez, Matheuzinho, Pablo, Ronald, Rúben Ismael e Zé Breno; Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Erick, Fabri, Felipe Cardoso, Kike Saverio, Osvaldo, Renato Kayzer, Renzo López e Lawan.

Estrangeiros

Na janela do segundo semestre do ano passado, o Vitória investiu pesado na contratação de estrangeiros, na gestão do diretor de futebol Gustavo Vieira, e trouxe Aitor Cantalapiedra, Kike Saverio, Rúben Ismael, Renzo López e Rúben Rodrigues. Este último, inclusive, já rescidiu contrato. Dos quatro que restaram, só o atacante Aitor Cantalapiedra é titular no time de Jair Ventura.

Quem chegou e quem saiu

Até o momento da publicação desta matéria, o Vitória contratou sete reforços neste início de temporada. São eles: Riccieli (zagueiro), Diogo Silva (zagueiro), Luan Cândido (zagueiro/lateral), Nathan Mendes (lateral-direito), Mateus Silva (lateral-direito), Emmanuel Martínez (meia) e Caíque Gonçalves (meia). Mas vale lembrar que a janela de transferências fica aberta até o dia 3 de março.

Por outro lado, 10 atletas que estavam no elenco na última partida da temporada passada deixaram o clube: Thiago Couto (goleiro), Raúl Cáceres (lateral-direito), Lucas Halter (zagueiro), Maykon Jesus (lateral-esquerdo), Willian Oliveira (volante), Ricardo Ryller (volante), Pepê (volante), Machado (volante), Rúben Rodrigues (meia), Carlinhos (atacante) e Lucas Braga (atacante).

Treinador

Jair Ventura no comando do Vitória pelo Brasileirão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Anunciado em setembro de 2025, Jair Ventura conseguiu estancar o momento de crise vivido pelo Vitória em 2025 e implementou um sistema de jogo sólido que fez a equipe escapar do rebaixamento na última rodada, com 45 pontos. Estável no cargo de treinador neste início de Brasileirão, Jair tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2026.

Ele já comandou o Vitória em 16 partidas, com oito vitórias, dois empates e seis derrotas (54,1% de aproveitamento), a última delas para o rival Bahia, no último domingo.

O que esperar do Vitória no Brasileirão?

A verdade é que o Vitória é mais uma vez candidato a brigar pela permanência na Série A em seu terceiro ano na elite do futebol brasileiro, já que a base do elenco de 2025 foi mantida e nenhum dos reforços mostrou a capacidade de elevar o patamar da equipe. Apesar da dura sequência inicial do Vitória, com Remo, Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Bahia, o desejo de toda a comissão e torcedores é de uma temporada mais regular.

— A gente sabe como foi a Série A ano passado. A gente combinou de fazer um campeonato de regularidade. Que a gente possa ser mais regular e ter campeonato mais tranquilo. E essa regularidade passa por esse jogo em casa. A nossa torcida está chateada com a derrota, mas nós precisamos deles — avisou Jair Ventura.