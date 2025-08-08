O Vitória pode ganhar uma baixa importante para a partida contra o São Paulo. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu manter a suspensão do volante Pepê por três jogos com base no artigo 254, que trata de agressão. Como já cumpriu suspensão de forma automática em uma partida, ele deve pegar mais dois jogos de gancho, a começar pelo Tricolor paulista. O Rubro-Negro vai tentar a liberação do jogador.

Pepê sofreu a punição depois de um episódio tratado como agressão no Ba-Vi válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, em que o volante do Vitória deu um soco na perna de Acevedo, atleta do Bahia. Pepê foi expulso da partida depois de revisão do lance pelo VAR.

Vale destacar que, inicialmente, ele tinha recebido um gancho de quatro jogos, mas sua conduta passou a ser classificada no artigo 250, que trata de ato desleal ou hostil, com pena sugerida de três partidas.

Pepê é expulso depois de dar soco em Acevedo (Foto: reprodução)

Caso o Vitória não consiga reverter a decisão, Pepê fica de fora das partidas contra São Paulo e Juventude, pelo Brasileirão. O volante, inclusive, foi titular na última rodada contra o Palmeiras, deu conta do recado no meio de campo e foi elogiado por Fábio Carille.

— Gostei muito. Eu já tinha tentado levar ele para o Japão quando ele estava no Cuiabá. Acredito muito nele, fez base no Flamengo, já fez ótimos Campeonatos Brasileiros. Acredito que vai nos ajudar. Fez um jogo legal, roubou bolas, acertou passes, deu sequência nas jogadas. Vai ser importante para a temporada.

A bola rola no Morumbis, pela 19ª rodada do Brasileirão, a partir das 18h30 deste sábado (horário de Brasília).

