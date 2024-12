Para buscar a classificação na Libertadores, Vitória e Grêmio se enfrentam, nesta quarta-feira (4), no Barradão, em Salvador (BA). As equipes entram em campo, às 20h (de Brasília), pela 37ª rodada do Brasileirão. A transmissão do duelo será feita pelo Premiere.

Na tabela, os clubes estão disputando uma vaga nos playoffs da Libertadores. O Vitória, com 45 pontos, ocupa a 10ª colocação, seguido do Grêmio, que está com 44 pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X GRÊMIO

37ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de As (RJ)

⚽ PROVÁVEL ESCALAÇÃO

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Wagner Leonardo, Edu, Neris e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Ricardo Ryller, Gustavo Silva e Carlos Eduardo; Alerrandro.

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesín; João Pedro, Geromel, Jemerson e Reinaldo; Villasanti e Dodi; Soteldo, Cristaldo e Avarena; Braithwaite.

