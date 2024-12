Grêmio busca vaga em competição continental após afastar risco de rebaixamento no Brasileirão

Com a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo no último domingo (1º) e os demais resultados da rodada, o Grêmio abriu seis pontos de vantagem para o Criciúma e se livrou matematicamente do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O resultado, inclusive, fez o Imortal saltar para a décima primeira colocação na tabela, dentro da zona de classificação para a próxima edição da Copa Sul-Americana. Com 44 pontos, o Imortal está empatado com Vasco e Atlético-MG, mas leva vantagem sobre o trio nos critérios de desempate.

Segundo levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Grêmio tem atualmente 93% de chance de disputar o torneio continental em 2025. As probabilidades de rebaixamento, por outro lado, foram eliminadas após o empate entre Red Bull Bragantino e Cruzeiro.

- O Grêmio, com todos os problemas, passou o ano todo jogando praticamente 70%, 80% do campeonato fora da sua arena. Então, todos os anos que eu estive aqui o Grêmio brigou no G-4 e esse ano pode ter certeza que não iria ser diferente. Se por acaso não tivéssemos aquela infelicidade da enchente - afirmou o técnico Renato Gaúcho.

Grêmio derrotou o São Paulo por 2 a 1, em casa, e saltou para a décima primeira colocação do Campeonato Brasileiro (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Futuro de Renato no Grêmio

Questionado sobre seu futuro à frente do Grêmio após a vitória sobre o São Paulo, Renato Gaúcho revelou que ainda não tomou uma decisão e que se reunirá com o presidente Alberto Guerra e a diretoria de futebol do clube após o término do Brasileirão.

- Tenho contrato com o clube até 31 de dezembro. Vou fazer os dois próximos jogos, vou conversar com o meu presidente, vou conversar com a diretoria e vou conversar com os jogadores. Podemos de repente ir para a Sul-Americana, nunca se sabe o que nos aguarda nos dois próximos jogos - revelou o treinador.