A votação para o impeachment de Augusto Melo, marcada para a segunda-feira (2), foi suspensa após a apresentação de uma liminar emitida pela Justiça de São Paulo. Caso o parecer seja cassado, o processo deve ser retomado pelo Conselho Deliberativo do Corinthians. Vinícius Cascone, diretor jurídico do clube, falou sobre a decisão e contou que a ferramenta jurídica foi de autoria do próprio presidente.

— Foi decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, um agravo de instrumento, que o Augusto entrou com esse processo e conseguiu essa liminar, isso não teve nada a ver com o Corinthians, é bom deixar claro, a liminar é do presidente Augusto Melo - disse o diretor após a reunião.

Os bastidores da votação foram tensos. Fora do clube, torcedores se reuniram para protestar contra os opositores do presidente e entoaram cânticos de ameaça aos membros do Conselho Deliberativo do Corinthians.

Dentro do Parque São Jorge, o clima era de incógnita. Apesar do apoio popular, Augusto Melo teve o impeachment recomendado pelo Conselho de Orientação do Corinthians (CORI). O órgão é formado por ex-presidentes do clube, membros vitalícios e conselheiros eleitos. Vinicius Cascone destacou que os atuais dirigentes precisam buscar uma união para evitar instabilidade política.

— A gente quer a união de todos os corintianos, do Conselho Deliberativo, do CORI, da diretoria, dos associados, da torcida organizada e do torcedor comum em geral (...) Confiamos no poder judiciário, nos órgãos internos do clube, é importante a gente buscar um consenso para podermos proteger o Corinthians - declarou.

Votação foi marcada por protestos (Foto: Ulisses Lopresti/Lance)

Instabilidade política

A oposição enxerga a liminar como frágil e acredita no andamento do processo de impeachment. Conselheiros contrários a Augusto Melo vão entrar na Justiça de São Paulo ainda nesta terça-feira (3) para derrubar a decisão judicial. Apesar do conflito, Cascone acredita que é possível chegar a um acordo fora dos tribunais e indica o caminho para isso acontecer.

— Diálogo, é importante ter diálogo, transparência sempre e é isso que vamos buscar, sempre o diálogo. Não é hora de uma disputa interna no Corinthians, é hora de olhar para fora, focar em frente, precisamos conquistar uma vaga na Libertadores e vamos lutar para isso - finalizou o dirigente.

Corinthians em campo

Dentro das quatro linhas, o Timão vive um período de euforia. Com sete vitórias seguidas no Brasileirão, o Corinthians enfrenta o Bahia nesta terça-feira (3), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida é válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro e pode garantir matematicamente uma vaga do clube alvinegro na próxima edição da Copa Libertadores.