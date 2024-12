Títulos brasileiros do Palmeiras: quantos o Verdão têm?

O Palmeiras é o maior campeão brasileiro da história, com 12 títulos nacionais conquistados ao longo de décadas. Desde a conquista inaugural da Taça Brasil de 1960 até o Campeonato Brasileiro de 2023, o Verdão consolidou seu nome como um dos maiores clubes do país. Cada título carrega histórias de equipes históricas e jogadores que marcaram época, ajudando o clube a construir uma trajetória de sucesso no futebol nacional. O Lance! conta a história dos títulos brasileiros do Palmeiras.

Craques como Ademir da Guia, Dudu, César Maluco, Evair, Edmundo, Marcos, Dudu (atacante) e Gustavo Gómez foram protagonistas em diferentes eras. Sob o comando de treinadores históricos como Oswaldo Brandão, Vanderlei Luxemburgo e Abel Ferreira, o Palmeiras mostrou sua força em momentos decisivos, eternizando sua supremacia no futebol nacional e conquistando 12 títulos brasileiros.

Brasileiro de 1960 (Taça Brasil)

O primeiro título nacional do Palmeiras foi conquistado na Taça Brasil de 1960, competição que reunia os campeões estaduais do país. O Verdão mostrou sua força em uma campanha avassaladora, culminando na decisão contra o Fortaleza. No primeiro jogo, o Palmeiras goleou por 3 a 1, e no segundo, aplicou um sonoro 8 a 2, sacramentando o título com superioridade.

Liderado por jogadores como Julinho Botelho e Chinesinho, o time mostrou um futebol técnico e ofensivo, características marcantes da época. Essa conquista colocou o Palmeiras em evidência no cenário nacional, pavimentando o caminho para futuras glórias.

Campeonato Brasileiro de 1967 (Torneio Roberto Gomes Pedrosa)

O segundo título nacional veio em 1967, com o Palmeiras vencendo o Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Conhecido como “Robertão,” o torneio era considerado o Campeonato Brasileiro da época, reunindo os principais clubes do país em um formato mais competitivo.

Com uma campanha sólida, o Verdão superou adversários fortes e conquistou o título. Ademir da Guia, o “Divino,” foi o grande destaque, comandando o meio-campo com maestria. Ao lado dele, jogadores como Dudu consolidaram o Palmeiras como uma das potências do futebol brasileiro.

Brasileiro de 1967 (Taça Brasil)

Ainda em 1967, o Palmeiras conquistou sua segunda Taça Brasil, reforçando sua hegemonia nacional. Na decisão, o time enfrentou o Náutico em uma final emocionante. Após um empate no primeiro jogo, o Verdão venceu o segundo por 2 a 0, garantindo mais um título para sua galeria.

Essa conquista foi marcada pela atuação impecável de Ademir da Guia, que continuava sendo o cérebro da equipe, e de Servílio, que contribuiu com gols decisivos. Com dois títulos nacionais no mesmo ano, o Palmeiras estabeleceu sua posição como um dos clubes mais vitoriosos do país.

Campeonato Brasileiro de 1969

O Palmeiras voltou a brilhar em 1969, vencendo o Torneio Roberto Gomes Pedrosa novamente. Com uma equipe bem estruturada e liderada por Ademir da Guia, o time mostrou regularidade durante toda a competição, superando adversários de peso para levantar mais um troféu.

Essa conquista reafirmou a força do Palmeiras no cenário nacional. O time contava com uma defesa sólida e um meio-campo criativo, características que se tornaram marca registrada da “Academia de Futebol.”

Brasileiro de 1972

Em 1972, o Palmeiras viveu um de seus momentos mais gloriosos, vencendo o Campeonato Brasileiro com uma das equipes mais emblemáticas de sua história. Sob o comando de Oswaldo Brandão, o time apresentou um futebol eficiente e tático, culminando na conquista do título com uma campanha praticamente impecável.

A equipe ficou conhecida como a “Segunda Academia,” com destaques como Ademir da Guia, Leão e Luís Pereira. A final contra o Botafogo foi marcada por uma atuação segura do Verdão, que controlou o empate em 0 a 0 no Morumbi e garantiu mais um troféu nacional.

Campeonato Brasileiro de 1973

O Palmeiras confirmou sua hegemonia nacional ao conquistar o bicampeonato consecutivo em 1973. Com um elenco ainda forte, o time manteve o nível de desempenho e venceu a competição com autoridade. A final contra o São Paulo foi uma das mais marcantes, com o Verdão mostrando superioridade em campo apesar do 0 a 0, que lhe favorecia.

Jogadores como César Maluco e Leivinha foram fundamentais para o sucesso, enquanto Oswaldo Brandão continuava sendo uma figura central no comando da equipe. Essa conquista consolidou o Palmeiras como o maior clube do Brasil na década de 1970.

Brasileiro de 1993

Após 20 anos sem títulos nacionais, o Palmeiras voltou ao topo em 1993, encerrando um jejum que incomodava a torcida. Sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, o Verdão venceu o Vitória na final, com uma vitória emblemática por 2 a 0 no jogo decisivo no Morumbi.

O elenco de 1993 contava com craques como Evair, Edmundo e Zinho, que foram fundamentais para a conquista. Essa campanha marcou o início de uma nova era de glórias para o Palmeiras, que dominaria o futebol brasileiro nos anos seguintes.

Campeonato Brasileiro de 1994

Em 1994, o Palmeiras conquistou o bicampeonato nacional, repetindo o sucesso do ano anterior. Com uma campanha impecável, o Verdão venceu o Corinthians na final, consolidando sua superioridade no futebol brasileiro.

Edmundo, Evair e Rivaldo foram os grandes destaques da equipe, que jogou um futebol ofensivo e envolvente. Essa conquista reforçou o Palmeiras como um dos clubes mais dominantes da década de 1990.

Brasileiro de 2016

Após um período de altos e baixos, o Palmeiras voltou ao topo em 2016, conquistando o Campeonato Brasileiro sob o comando de Cuca. O time, liderado por Dudu, Moisés e Gabriel Jesus, teve uma campanha histórica, com grande participação da torcida, que lotou o Allianz Parque em jogos decisivos.

Essa conquista marcou o início de uma nova era de sucesso para o Palmeiras, que voltou a se consolidar como uma potência nacional.

Campeonato Brasileiro de 2018

Em 2018, o Palmeiras conquistou seu décimo título nacional, novamente com uma campanha sólida. Sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o time contou com o protagonismo de Gustavo Gómez, Bruno Henrique e Dudu para dominar o campeonato.

O Verdão mostrou sua força, com equilíbrio entre ataque e defesa, garantindo mais um troféu para sua vasta galeria.

Brasileiros de 2022 e 2023

O bicampeonato de 2022 e 2023 reforçou a hegemonia do Palmeiras no futebol nacional. Sob o comando de Abel Ferreira, o time venceu com campanhas impecáveis, liderado por jogadores como Weverton, Rony, Zé Rafael, Raphael Veiga, Gustavo Gómez e Gustavo Scarpa.

Essas conquistas consolidaram o Verdão como o maior campeão brasileiro da história, com 12 títulos nacionais e uma trajetória de glórias que segue viva.

Títulos brasileiros do Palmeiras:

1960 – Taça Brasil

1967 – Torneio Roberto Gomes Pedrosa

1967 – Taça Brasil

1969 – Torneio Roberto Gomes Pedrosa

1972 – Campeonato Brasileiro

1973 – Campeonato Brasileiro

1993 – Campeonato Brasileiro

1994 – Campeonato Brasileiro

2016 – Campeonato Brasileiro

2018 – Campeonato Brasileiro

2022 – Campeonato Brasileiro

2023 – Campeonato Brasileiro