Em agosto deste ano, o Flamengo anunciou o retorno de Michael. O jogador rescindiu seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Mesmo tendo sido vítima da série de lesões do clube carioca, em 2024, o ponta foi um dos melhores jogadores do Rubro-Negro no Brasileirão.

Devido as múltiplas lesões, Michael estreou três dias depois do seu anunciou oficial. No entanto, os dois anos e meio em que ficou longe do Flamengo, parece não ter impactado na simbiose do jogador com o clube. O mesmo marcou o gol que abriu o placar na vitória do Rubro-Negro sobre o RB Bragantino, por 2 a 1, no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Após a sua ótima estreia, Michael sofreu lesões no músculo posterior da coxa direita, no jogo seguinte, contra o Bahia, pela partida de ida das quartas da Copa do Brasil. O jogador passou mais de um mês no Departamento Médico e só retornou no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians.

Desde então, Michael vêm sendo o amuleto do Flamengo, principalmente, no Brasileirão. O jogador, além de ser um dos queridinhos da torcida rubro-negra, também goza do prestígio do técnico Filipe Luís - com que dividiu o campo nas temporadas de 2020 e 2021.

Números de Michael

Michael é o líder do Flamengo em gols, participações em gols e finalizações no gol no Brasileirão desde a sua reestreia!

⚔️ 10 jogos (6 titular)

⚽️ 4 gols (!)

🅰️ 1 assistência

🅿️ 5 participações em gols (!)

🎯 11/17 finalizações no gol (!)

🔑 11 passes decisivos

Restando duas rodadas para o fim do Brasileirão, o Flamengo encara o Criciúma, fora de casa; e o Vitória, no Maracanã. No momento, o Rubro-Negro é o terceiro colocado, com 66 pontos. Internacional e Fortaleza seguem na cola, ambos com 65 pontos.

A tendência é que Michael comece jogando os últimos compromissos do Flamengo, em 2024. Caso mantenha os números, o jogador ganhará mais força na disputa por posição, com o Everton Cebolinha e Luiz Araújo, na próxima temporada. Ambos estarão à disposição de Filipe Luís, na pré-temporada de 2025.

Michael é o destaque do Flamengo no Brasileirão 2024, desde o seu retorno (Foto: Divulgação / Flamengo)

