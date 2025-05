Ficha do jogo VIT DyJ 4ª rodada Grupo B - Sul-Americana Data e Hora Terça-feira (6), às 19h (horário de Brasília) Local Barradão, Salvador Árbitro Francisco Gilabert (CHI) Assistentes Carlos Poblete e Leslie Vazquez (CHI) Var Mathias Riquelme (CHI) Onde assistir

Vitória e Defensa y Justicia (ARG) se enfrentam às 19h desta terça-feira (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador, em busca dos primeiros três pontos na Copa Sul-Americana. A partida válida pela quarta rodada da competição continental terá transmissão do canal de streaming Disney+. Clique aqui para assistir.

Elenco do Vitória antes da partida contra o Cerro Largo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O Vitória amarga uma sequência de quatro jogos sem vencer e tenta se recuperar da derrota do último sábado para o Ceará, em jogo válido pelo Brasileirão. Já na Sul-Americana, a equipe comandada por Thiago Carpini quer conquistar os primeiros três pontos para seguir viva na competição e entrar de vez na briga por classificação.

Do outro lado, o Defensa y Justicia vive uma situação parecida com a do Vitória na competição continental e ainda busca o primeiro triunfo. Considerando os outros torneios, o cenário é ainda pior para o time argentino, que não vence há 10 jogos.

Classificação do grupo B da Sul-Americana:

1º - Universidad Católica (7 pontos);

2º - Cerro Largo (4 pontos);

3º - Vitória (2 pontos);

4º - Defensa y Justicia (2 pontos).

Tudo sobre o jogo Vitória x Defensa y Justicia (onde assistir, horário e escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X DEFENSA Y JUSTICIA

4ª RODADA - FASE DE GRUPOS - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: terça-feira, 5 de maio de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VITÓRIA (técnico: Thiago Carpini): Lucas Arcanjo; Claudinho (Cáceres), Lucas Halter, Neris (Edu) e Jamerson; Baralhas (Ricardo Ryller), Ronald e Matheuzinho; Gustavo Mosquito, Erick e Janderson.

DEFENSA Y JUSTICIA (técnico: Pablo de Muner): Bologna; Cannavo, Balanta, Ferreira e Damián Perez; Kevin Gutiérrez, César Pérez (Benjamín Schamine), Francisco Gutiérrez e Gastón Togni; Aarón Molinas e Juan Miritello.