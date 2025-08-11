São Joseense x Ceará: Lance! transmite Brasileiro de Futsal; veja onde assistir

São Joseense e Ceará se enfrentam pela nona semana do Campeonato Brasileiro de Futsal, no Ginásio Max Rosenmann, nesta terça-feira (12), às 19h30 (de Brasília) em São José dos Pinhais–PR. Com o time cearense perto da classificação, quem briga pela vaga à próxima fase são os paranaenses, que ainda lutam contra Concórdia e Sport. O duelo terá transmissão do YouTube do Lance!.

São Joseense x Ceará - Campeonato Brasileiro de Futsal

O São Joseense ainda busca vaga no mata-mata, mas conta com a concorrência do Concórdia e do Sport. A equipe paranaense conta com o pior ataque da competição, com apenas oito gols marcados em sete partidas, mas conta com o fator casa para buscar a terceira vitória no campeonato e se distanciar dos rivais em busca das últimas vagas.

São Joseense no Campeonato Brasileiro de Futsal (Foto: Rodolfo May)

Do outro lado, o Ceará precisa apenas de um empate para garantir a classificação à segunda fase do Campeonato Brasileiro de Futsal. Com o talento de Rafinha, um dos artilheiros da competição com seis gols, o Vozão busca silenciar o Ginásio Max Rosenmann e chegar ao mata-mata.

Ceará no Campeonato Brasileiro de Futsal (Foto: Sanclay Oliveira)

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro de Futsal

São Joseense x Ceará

🏐 Fase: Nona Semana

📆 Data e horário: Terça, 12 de agosto, às 19h30 de Brasília

🏟️ Local: Ginásio Max Rosenmann, às 19h30

📺 Onde assistir: YouTube do Lance! e da CBFS

