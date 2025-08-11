menu hamburguer
Onde Assistir

São Joseense x Ceará: Lance! transmite Brasileiro de Futsal; veja onde assistir

Partida é válida pela nona semana da competição

São Joseense recebe o Ceará no Campeonato Brasileiro de Futsal (Fotos: Rodolfo May e Sanclay Oliveira
São Joseense recebe o Ceará no Campeonato Brasileiro de Futsal (Fotos: Rodolfo May e Sanclay Oliveira)
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Rodrigo Fajardo Mendes
Dia 11/08/2025
17:20
São Joseense e Ceará se enfrentam pela nona semana do Campeonato Brasileiro de Futsal, no Ginásio Max Rosenmann, nesta terça-feira (12), às 19h30 (de Brasília) em São José dos Pinhais–PR. Com o time cearense perto da classificação, quem briga pela vaga à próxima fase são os paranaenses, que ainda lutam contra Concórdia e Sport. O duelo terá transmissão do YouTube do Lance!.

São Joseense x Ceará - Campeonato Brasileiro de Futsal

O São Joseense ainda busca vaga no mata-mata, mas conta com a concorrência do Concórdia e do Sport. A equipe paranaense conta com o pior ataque da competição, com apenas oito gols marcados em sete partidas, mas conta com o fator casa para buscar a terceira vitória no campeonato e se distanciar dos rivais em busca das últimas vagas.

São Joseense no Campeonato Brasileiro de Futsal (Foto: Rodolfo May)
São Joseense no Campeonato Brasileiro de Futsal (Foto: Rodolfo May)

Do outro lado, o Ceará precisa apenas de um empate para garantir a classificação à segunda fase do Campeonato Brasileiro de Futsal. Com o talento de Rafinha, um dos artilheiros da competição com seis gols, o Vozão busca silenciar o Ginásio Max Rosenmann e chegar ao mata-mata.

Ceará no Campeonato Brasileiro de Futsal (Foto: Sanclay Oliveira)
Ceará no Campeonato Brasileiro de Futsal (Foto: Sanclay Oliveira)

➡️ Expulsão direta no futsal: entenda o critério e as diferenças em relação ao futebol de campo

FICHA TÉCNICA
Campeonato Brasileiro de Futsal
São Joseense x Ceará

🏐 Fase: Nona Semana
📆 Data e horário: Terça, 12 de agosto, às 19h30 de Brasília
🏟️ Local: Ginásio Max Rosenmann, às 19h30
📺 Onde assistir: YouTube do Lance! e da CBFS

