Time com mais tradição continental do grupo B da Sul-Americana, o Defensa y Justicia (ARG) chega como grande favorito à classificação direta para as oitavas de final. A equipe, porém, vive um momento de oscilação e tem na partida contra o Vitória a chance de retornar aos trilhos na temporada. O jogo está marcado para as 19h desta quinta-feira (horário de Brasília), no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, em Buenos Aires.

Treino do Defensa y Justicia Foto: Divulgação / Defensa y Justicia

Fundado em 1935, o Defensa y Justicia é o único time do grupo que já foi campeão da Sul-Americana, em 2020, em campanha que eliminou Bahia e Vasco e bateu o Lanús na final. Logo depois, o clube também foi campeão da Recopa ao vencer o Palmeiras nos pênaltis.

Desde 2014 a equipe está na primeira divisão do Campeonato Argentino, e há nove anos participa de ao menos uma competição continental na temporada. Nesta edição de Sul-Americana, o Defensa enfrenta Universidad Católica (EQU), Cerro Largo (URU) e Vitória. Na primeira rodada, o time argentino ficou no 0 a 0 contra o Cerro Largo fora de casa.

+ Único time sem pontuar na Série A, Vitória segue roteiro dramático de 2024

Como chega o Defensa y Justicia contra o Vitória?

O Defensa y Justicia vem em momento turbulento na temporada, ainda tentando achar o equilíbrio entre desempenho e resultado. Comandada pelo jovem treinador Pablo de Muner, de 43 anos, a equipe vem de seis vitórias, três empates e cinco derrotas em 2025 (50% de aproveitamento).

Nos últimos quatro jogos do Defensa y Justicia, são três derrotas e um empate, sendo duas delas goleadas, contra Boca Juniors e Argentinos Juniors.

Últimos quatro jogos do Defensa y Justicia

Boca Juniors 4 x 0 Defensa y Justicia - Campeonato Argentino;

Defensa y Justicia 1 x 2 Tigre - Campeonato Argentino;

Cerro Largo 0 x 0 Defensa y Justicia - Sul-Americana;

Argentinos Juniors 4 x 1 Defensa y Justicia - Campeonato Argentino.

Pablo Muner está à frente do Defensa desde agosto e passa por um dos piores momentos dessa trajetória. O treinador ainda vive início de carreira, mas já soma passagens por San Martín (a mais longeva), Independiente Rivadavia (ARG), Guaraní (PAR) e Melgar (PER).

Pablo Muner, técnico do Defensa y Justicia Foto: Divulgação / Defensa y Justicia

O clube é o atual nono colocado do grupo A no Campeonato Argentino, fora da zona de classificação, e tem na Sul-Americana uma chance de recuperação. O jornalista Cláudio Blanco, da Rádio Empresaria, em Buenos Aires, detalhou o objetivo do Defensa y Justicia na competição continental.

- Este ano enfrenta o Grupo B em uma situação complicada no aspecto futebolístico. Por isso, o primeiro que precisa buscar, além da vitória contra o Vitória, é a sua própria identidade de jogo, recuperar o seu futebol.

Provável time e destaques

Goleiro e atletas do Defensa y Justicia, da Argentina Foto: Divulgação / Defensa y Justicia

Ainda em conversa com o Lance!, Claudio Blanco mapeou os principais jogadores do Defensa y Justicia e começou pelo goleiro Enrique Bologna, de 43 anos. O experiente atleta, segundo o jornalista, salvou o time em diversos momentos da temporada, apesar de ter sofrido muitos gols.

Além dele, o meia Kevin Gutiérrez e o atacante Gaston Togni também foram citados. Outra peça importante é o meia David Barbona, que está lesionado e não enfrenta o Vitória.

Portanto, o treinador Pablo Muner deve escalar um time com: Bologna; Cannavo, Balanta, Ferreira e Damián Perez; Kevin Gutiérrez, César Pérez (Benjamín Schamine), Francisco Gutiérrez e Gastón Togni; Aarón Molinas e Juan Miritello.

É assim que o Defensa y Justicia deve entrar em campo na noite desta quinta-feira, contra o Vitória, para tentar confirmar o favoritismo no grupo e chegar novamente à grande conquista. Mas, do outro lado, tem um time com sede de recuperação em 2025 e que quer fazer história fora do país em uma competição internacional.