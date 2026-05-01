Vitória x Coritiba: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Leão encara o Coxa neste sábado (2), às 18h30 (de Brasília), no Barradão
Vitória e Coritiba se enfrentam neste sábado (2), às 18h30 (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view).
Ficha do jogo
Como chegam Vitória e Coritiba para o confronto?
O confronto entre Vitória e Coritiba chega com desfalques importantes dos dois lados. Pelo Vitória, o atacante Erick foi suspenso por dois jogos pelo STJD após críticas à arbitragem no jogo contra o Athletico-PR e está fora. Já o técnico Jair Ventura foi absolvido e pode comandar a equipe normalmente.
No Coritiba, o técnico Fernando Seabra terá vários problemas: o zagueiro Jacy e o lateral-esquerdo Bruno Melo estão suspensos após expulsão contra o Grêmio, e o atacante Breno Lopes também está fora por acúmulo de cartões amarelos.
✅ FICHA TÉCNICA
VITÓRIA X CORITIBA
BRASILEIRÃO - 14ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 2 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Barradão
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Provável escalação do Vitória
Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Zé Vítor e Emmanuel Martínez; Osvaldo, Renzo López e Matheuzinho. (Técnico: Jair Ventura)
Provável escalação do Coritiba
Pedro Rangel; Maicon, Tiago Cóser e Thiago Santos; Tinga, Vini Paulista, Josué e Felipe Jonatan; Lucas Ronier, Pedro Rocha e Lavega. (Técnico: Fernando Seabra)
