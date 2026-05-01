menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Vitória x Coritiba: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Leão encara o Coxa neste sábado (2), às 18h30 (de Brasília), no Barradão

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/05/2026
15:32
Vitória e Coritiba se enfrentam neste sábado (2), em 18h30 (de Brasília)
imagem cameraVitória e Coritiba se enfrentam neste sábado (2), em 18h30 (de Brasília)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Vitória e Coritiba se enfrentam neste sábado (2), às 18h30 (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Relacionadas

Ficha do jogo

VIT
Coritiba-escudo-onde-assistir
CFC
14ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
sábado, 2 de maio de 2026
Local
Barradão
Árbitro
Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes
Bruno Raphael Pires (GO) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
Var
Caio Max Augusto Vieira (GO)
Onde assistir
Premiere (pay-per-view)

Como chegam Vitória e Coritiba para o confronto?

O confronto entre Vitória e Coritiba chega com desfalques importantes dos dois lados. Pelo Vitória, o atacante Erick foi suspenso por dois jogos pelo STJD após críticas à arbitragem no jogo contra o Athletico-PR e está fora. Já o técnico Jair Ventura foi absolvido e pode comandar a equipe normalmente.

No Coritiba, o técnico Fernando Seabra terá vários problemas: o zagueiro Jacy e o lateral-esquerdo Bruno Melo estão suspensos após expulsão contra o Grêmio, e o atacante Breno Lopes também está fora por acúmulo de cartões amarelos.

Jair Ventura no comando do Vitória (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)
Jair Ventura no comando do Vitória (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

Provável escalação do Vitória

Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque, Zé Vítor e Emmanuel Martínez; Osvaldo, Renzo López e Matheuzinho. (Técnico: Jair Ventura)

Provável escalação do Coritiba

Pedro Rangel; Maicon, Tiago Cóser e Thiago Santos; Tinga, Vini Paulista, Josué e Felipe Jonatan; Lucas Ronier, Pedro Rocha e Lavega. (Técnico: Fernando Seabra)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias