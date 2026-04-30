GP de Miami da F1 2026: programação, horários e onde assistir

A espera dos fãs acabou. Após a pausa de abril, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio de Miami (EUA), que acontece entre os dias 1º e 3 de maio. A prova, que marca a quarta etapa da temporada 2026, é disputada no Autódromo Internacional de Miami.

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➡️ GP de Miami: o que você deve ficar de olho na volta da Fórmula 1

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A elite do automobilismo mundial ficou parada em abril. As etapas marcadas para este mês - do Bahrein e da Arábia Saudita - foram canceladas por conta da guerra no Oriente Médio. Antes disso, três provas foram disputadas. Já no período sabático, novas regras foram discutidas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e entrarão em prática a partir deste final de semana.

Vencedor do GP da China e do Japão, Kimi Antonelli aparece na liderança do Mundial de Pilotos, com 72 pontos. Atrás dele, vem George Russell, seu companheiro de McLaren, com 63. Na sequência, a dupla da Ferrari: Charles Leclerc, terceiro colocado com 49 pontos, e Lewis Hamilton, quarto com 41. Veja a lista completa aqui.

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Italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, beija o troféu da vitória no GP do Japão de Fórmula 1 (Foto: Philip FONG / AFP)

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GP de Miami de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 01 DE MAIO

🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação Sprint - 18h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

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SÁBADO, 02 DE MAIO

🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 03 DE MAIO

🏎️ Corrida - A partir de 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real